موارد الشارقة تخرج 50 من منتسبي "فن زراعة السعادة الوظيفية"

الشارقة 24:

اختتمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، الخميس، البرنامج التدريبي "فن زراعة السعادة الوظيفية" الذي عقد على مدى خمسة أيام متتالية، بمشاركة 50 موظفاً وموظفة من مختلف هيئات ودوائر ومؤسسات حكومة الشارقة.

وتحرص الدائرة على تطوير مهارات الموظفين من خلال البرامج التدريبية لإكسابهم المعرفة والكفاءة في عملهم، حيث يعد التدريب من أهم محاور تطوير العمل لأنه يزود الموظفين بالمهارات اللازمة لتحسين أداء عملهم والارتقاء بمستوى مؤسساتهم وإعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في مجال الأعمال.

وناقش البرنامج التدريبي: شرح مفهوم السعادة والسعادة الوظيفية للمشاركين، والعلاقة بين السعادة والأداء الوظيفي ومخرجات العمل، وأهمية السعادة في العلاقات الإنسانية، وزراعة السعادة في بيئة العمل ومتابعتها، مع التأكيد على أن المكان الرائع للعمل هو المكان الذي يشعر فيه الموظفون بالثقة والفخر والسعادة، في إشارة إلى الأبعاد الخمسة لنموذج «بيئة العمل السعيدة».

وفي ختام البرنامج، قام المشاركون بتقديم الهدايا العينية والورود لمستخدمي دائرة الموارد البشرية، وزرع السعادة في نفوسهم، كنوع من التفاعل ضمن إحدى المبادرات التي يتبناها برنامج "فن زراعة السعادة الوظيفية".