العقيد العثمني يتناول الخطط الاستراتيجية والأجندة الوطنية واستشراف المستقبل

الشارقة 24:

أكد العقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية أن كافة مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بدولة الإمارات تقوم بدور هام وحيوي في الحفاظ على الأمن وتحقيق الرفاهية والسعادة للمجتمع، وأن جهودها تتضافر وتتكامل من أجل تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي لدولة الإمارات ووزارة الداخلية.

جاء ذلك خلال محاضرة على مسرح الأكاديمية تناولت التعريف بالملتقى الاستراتيجي للشركاء والمعنيين، والذي نظمته القيادة العامة لشرطة الشارقة، يوم الإثنين الماضي بحضور رؤساء الدوائر الحكومية بالشارقة، ومدراء الجامعات، وكبار ضباط شرطة الشارقة، وملاك المؤشرات الاستراتيجية، وذلك بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، والذي يأتي تنظيمه في إطار استراتيجية القيادة العامة لشرطة الشارقة نحو تعزيز العمل مع شركائها الاستراتيجيين، والمعنيين من الدوائر الحكومية، والمؤسسات، والهيئات، ومنظمات المجتمع المدني، والوقوف على الإنجازات، التي تحققت في ضوء التزام الشركاء بالعمل على تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

وعرض العقيد العثمني خلال المحاضرة رؤية حكومة دولة الإمارات وارتباط الأولويات الاستراتيجية لشرطة الشارقة ووزارة الداخلية بشكل مباشر برؤية الإمارات التي تدعمها المؤشرات الوطنية، لافتاً أن تلك الرؤية تقوم على مفاهيم رئيسية منها: متحدون في المسؤولية، ومتحدون في المصير، ومتحدون في المعرفة، ومتحدون في الرخاء.

وتناولت المحاضرة مؤشرات الأجندة الوطنية ومنها: نسبة الشعور بالأمان والتي ارتفعت من 92% في عام 2016 إلى 97% عام 2017، ونسبة انخفاض الجرائم المقلقة بنسبة 45% بين عامي 2016 و2017، ونسبة انخفاض الوفيات على الطرق من 132 حالة وفاة عام 2016 إلى 105 حالة في عام 2017، ونسبة معدل زمن الاستجابة من 10.3 دقيقة في عام 2016 إلى 9.29 دقيقة في عام 2017.

ولفت العقيد العثمني أن الأهداف الاستراتيجية للابتكار تتمثل في تعزيز أساليب الوقاية وكشف الجريمة، تطوير الخدمات ذات الأولوية، تحسين الكفاءة المؤسسية، ترسيخ ثقافة الابتكار.