سالم بن عبد الرحمن القاسمي يكرم الجهات المشاركة في "شهر الإمارات للابتكار" بالشارقة

الشارقة 24:

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، اختتمت يوم أمس الأربعاء فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة الذي استقطب حوالي 40 ألف زائر.

وكرم الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، الجهات المشاركة والمنظمة لفعاليات شهر الإمارات للابتكار في الشارقة ومختلف وسائل الإعلام المساهمة في تغطية الفعاليات.

وحضر التكريم الذي عقد في واجهة المجاز المائية، الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وسعادة المستشار سلطان بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسعادة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وسعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وكبار الشخصيات وممثلي الدوائر الحكومية والقطاع الخاص.



وشملت فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الشارقة الذي نظمه المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اختراعات وابتكارات نوعية وأكثر من 300 مشاركة متنوعة تم تنظيمها على مدى أسبوع ما بين "15-21" فبراير الجاري في كل من مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك وواجهة المجاز المائية.



وبلغ عدد الجهات المشاركة في واجهة المجاز المائية 28 جهة حكومية واتحادية فيما شارك في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك ست جامعات وثمان جهات محلية واتحادية مختلفة.

وأعرب أحمد القصير رئيس اللجنة المشرفة على شهر الإمارات للابتكار في الشارقة، عن بالغ شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة في هذا الحدث المهم الذي يستهدف تعزيز ثقافة الابتكار وتبني أفضل الممارسات ودعم الإبداع.



وقال القصير: "إن تنظيم هذه الفعالية في إمارة الشارقة يدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة والاستراتيجية الوطنية للابتكار لتكون منصة عالمية في مجال الابتكار ودولة مصدرة للإبداع والابتكار".



وشهد شهر الإمارات للابتكار في الشارقة الكشف عن العديد من البرامج والمبادرات والإنجازات الإبداعية من مختلف قطاعات الإمارة الاقتصادية والمجتمعية والثقافية والعلمية وغيرها التي تعكس مدى شغف مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة بالابتكار واستشراف المستقبل، ورغبته في تبني وتطبيق مبادئ الابتكار والبحث عن حلول للتحديات بطرق غير تقليدية وبأدوات مستقبلية.



وتم تنظيم العديد من الورش والندوات والجلسات التفاعلية التي وصل عددها إلى 86 ورشة، بمشاركة مختلف جهات إمارة الشارقة تالتي تستهدف تعزيز ثقافة الابتكار بين مختلف أفراد المجتمع وتحفيز التفكير الإبداعي واستنباط البرامج والحلول الإيجابية بما ينعكس على تطوير المجتمع وتقدمه.



وخصصت اللجنة المشرفة على شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، جزءاً من فعالياتها للأطفال، إيماناً منها بضرورة غرس ثقافة الابتكار في نفوس النشء منذ الصغر، حيث وفرت لهم ركناً تفاعلياً ترفيهياً، يوفر مساحة للإبداع والتفكير خارج الصندوق، في أجواء مرحة وجاذبة.



وشاركت المؤسسات التعليمية بما فيها المدارس والجامعات بعدد من الاختراعات التي حازت على اعتراف دولي بالإضافة إلى الابتكارات والمبادرات الإبداعية الجديدة والأنشطة التفاعلية المبتكرة التي تبشر بمستقبل جيل ابداعي مبتكر حافل بالعطاء يساهم في تعزيز خطى الدولة التطويرية وتحقيق التنمية المستدامة.



ويساهم شهر الإمارات للابتكار في دعم استراتيجية الابتكار الوطنية وترسيخ مكانة الدولة بصفتها مركزاً عالمياً للابتكار، بالإضافة إلى أنه يهدف إلى تشجيع القطاعين العام والخاص، وكذلك الأفراد على تبني أفكار وممارسات ابتكارية من أجل المصلحة العامة.