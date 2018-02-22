بلدية الحمرية تختتم "أسبوع التشجير"

الشارقة 24:

تحت شعار "بيئة خضراء مستدامة"، اختتمت بلدية مدينة الحمرية، فعاليات أسبوع التشجير الـ 38.



وتميزت فعاليات أسبوع التشجير بالحمرية بالعديد من الأنشطة والفعاليات الزراعية التي أكدت على الاهتمام بالزراعة والتشجير وتشييد الحدائق والمنتزهات بشكل عام، إلى جانب عدد من الأنشطة التثقيفية والإرشادية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على الأشجار والثروة الزراعية وحماية الحدائق والمتنزهات وصيانة أماكن الترفيه العامة والمرافق السياحية في المنطقة، كما تهدف إلى توعية أفراد المجتمع بأهمية التشجير، وإبراز مشاركتهم على مختلف فئاتهم العمرية في الحفاظ على الزراعة وتعريف جمهور ومتعاملي بلدية الحمرية بدورها في هذا المجال الحيوي.

وقال مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، إن أسبوع التشجير بات حدثاً سنوياً ننشر من خلاله العديد من الرسائل التوعوية حيال أهمية غرس الأشجار وزيادة المسطحات والرقع الخضراء، ودعماً منا للمساعي الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية في إمارة الشارقة لتنمية القطاع الزراعي والتشجير، ولتضافر الجهود الحقيقية بالإمارة للحفاظ على الغطاء النباتي والأشجار المحلية، التي تمثل إرثاً وطنياً مهماً.

وأضاف أن فكرة الاهتمام بالزراعة والتشجير ترسخت جذورها في نفوس أبناء الإمارة الباسمة من اهتمام وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرص سموه الكبير على الحفاظ على النسق الأخضر المزين لمختلف مناطق الشارقة وإبراز الجوانب الجمالية للمدينة، إضافة إلى أهمية هذا التنوع الطبيعي الذي يشكل ملاذاً آمناً للطيور وبعض الحيوانات الصحراوية.