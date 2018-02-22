سوق الجبيل بالشارقة يدعم "تحدي الألوان للسيدات" في 23 فبراير

الشارقة 24:

أعلن سوق الجبيل، أكبر سوق للمنتجات الطازجة في دولة الإمارات، وأحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، عن دعمه للفعالية الرياضية "تحدي الألوان للسيدات"، التي ينظمها نادي سيدات الشارقة في 23 فبراير الجاري، بحديقة البطائح للسيدات، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية ممارسة الرياضة، وإبراز الدور الذي تلعبه في الحفاظ على صحة الإنسان.



وتتضمن الفعالية التي يأتي تنظيمها برعاية من سوق الجبيل إلى جانب العديد من المؤسسات والشركات الأخرى، العديد من الأنشطة الرياضية والتفاعلية بينها جلسة زومبا، بجانب فتح المجال لخوض غمار رياضات التحدي، والاستمتاع بالألوان في الهواء الطلق.



وقال المهندس حامد الزرعوني، مدير سوق الجبيل: "يأتي دعمنا لهذه الفعالية الرياضية في إطار حرص شركة الشارقة لإدارة الأصول على دعم مؤسسات المجتمع المحلي، وتحقيق مبدأ المسؤولية المجتمعية، إيماناً منا بأهمية تمتع الشخص بصحة جيّدة، وزيادة الوعي بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية، والتشجيع على ممارسة الرياضة بشكل منتظم، ما يكفل التمتع بالصحة النفسية والجسدية".

وأكد الزرعوني أن إدارة السوق ترحب دائماً بدعم مختلف الجهات والمؤسسات، في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، لتنظيم المبادرات والفعاليات، وخصوصاً الرياضية والصحية والتوعوية منها؛ إذ من شأنها تحقيق الأهداف المشتركة بين السوق وهذه الجهات، والتي تصب جميعها فيما يخدم الصالح العام للمجتمع الإماراتي.