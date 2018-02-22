"الشارقة لعلوم الفضاء والفلك" يعرض مشاريعه العلمية

الشارقة 24:

بهدف التأكيد على إيصال وتسهيل المعلومات العلمية من خلال عرض المشاريع العلمية، التي تنمي فضول وحب الطلبة للابتكار والتجربة في مجال علوم وتقنيات الفضاء والمجالات الأخرى، مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك بجامعة الشارقة يعرض عدة مشاريع، ضمن فعاليات أسبوع الابتكار بإمارة الشارقة، وتهدف المشاريع إلى دعم الابتكار وإيجاد حلول لبعض الأسئلة المتعلقة بمفاهيم علوم وتقنيات الفضاء، كما يسعى المركز من خلال عرض مشاريعه إلى تنمية اهتمام الطلبة والحضور في هذا المجال وتحفيزهم على إيجاد وابتكار طرق وآليات جديدة وغير مكلفة، من خلال إعادة تدوير بعض المواد واستخدامها في مشاريع وأجهزة في مجال علوم وتقنيات الفضاء.

قدم خلال المعرض محمد هاني عطوي، مشرف القبة الفلكية والمعرض في المركز، مشروعين: "كاميرا قديمة إلى تلسكوب صغير"، والذي قام بصنعه عن طريق إعادة استخدام أجزاء كاميرا قديمة وتحويلها إلى تلسكوب مصغر، ومشروع "الشمس بالموجات الراديوية"، والذي استخدم في صنعه طبق هوائي وطوره إلى منظار راديوي يحتوي على أجهزة استشعار قادرة على الكشف عن الترددات الراديوية للشمس، ويهدف عطوي من خلال عرض مشروعيه إلى تشجيع الطلبة على اكتشاف وسائل جديدة بتكلفة أقل لفهم علوم وتقنيات الفضاء، وأكد على أهمية إعادة استخدام الأجهزة المتوفرة في تطوير أدوات نافعة في هذا المجال.

كما عرض أحمد صلاح الدين، مرشد القبة الفلكية والمعرض بمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، مشروع "قاذفة صواريخ بالهواء المضغوط"، والذي يستخدم زجاجة بلاستيكية أعاد تدويرها مزودة بمروحة كهربائية وبطارية لإطلاق جسم على ارتفاع يتجاور 100 متر، بهدف التعرف على الأسس العلمية والفيزيائية لإطلاق المقذوفات نحو الفضاء، وبهدف توضيح علوم وتقنيات الفضاء، قام المرشد بشرح مشروع "الهولوغرام" الذي يحاكي طرق صناعة الصور ثلاثية الأبعاد من خلال عرض مقطع فيديو في 4 أقسام في صندوق زجاجي، والذي يشكل صورة ثلاثية الأبعاد"مع انعكاس الضوء".