لجنة المرافق العامة بـ "استشاري الشارقة" تطلع على جهود "الدفاع المدني"

الشارقة 24:

اطلعت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف وشؤون البلديات والأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، على مختلف خدمات وجهود الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، ضمن خططها لزيارة الجهات الخدمية والوقوف على مدى جاهزيتها الدائمة وسرعة الاستجابة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها اللجنة في إطار أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع للمجلس للدفاع المدني بمقره في مدينة الشارقة، ووقفت على مختلف الجهود والتجهيزات التي يقوم بها الدفاع المدني في حالات الإنقاذ، والتدخل في حالات اندلاع الحرائق للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

ترأس اللجنة عبد الله مطر الكتبي رئيس لجنة المرافق العامة، ورافقه من الأعضاء أحمد عبد الله محمد الجراح، وخليفة حميد تميم راشد الكتبي، والدكتور خليفة عبيد بن دلموج، وسعيد معضد سعيد بن هويدن، وعبد الله محمد إبراهيم سبيعان، ومن الأمانة العامة للمجلس محمد عبد الجليل بوخلف رئيس قسم شؤون اللجان أمين سر اللجنة.

وكان في استقبال الأعضاء من الإدارة العامة للدفاع المدني العقيد سامي خميس النقبي المدير العام، ورافقه العقيد خالد محمد المنصوري مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة، والمقدم مروان صالح بوعزه مدير إدارة المراكز بالإنابة، والمقدم إبراهيم سعيد سيف مدير إدارة الحماية المدنية والسلامة، والرائد هاني راشد الدحماني رئيس قسم العلاقات العامة، والرائد راشد سلطان الشامسي رئيس قسم العمليات، والرائد دعيج خليفة الحوسني رئيس قسم الاستراتيجية وتطوير المعايير.

وفي نهاية الزيارة قدمت اللجنة باسم المجلس الاستشاري درعاً للإدارة العامة للدفاع المدني، تقديراً للجهود المبذولة في سبيل حماية الأرواح والممتلكات وسرعة الاستجابة.