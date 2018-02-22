ماجد سالم الجنيد رئيساً لمجلس ضاحية مويلح بالشارقة

الشارقة 24:

أعاد مجلس ضاحية مويلح التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، انتخاب ماجد سالم الجنيد وبالتزكية رئيساً لمجلس الضاحية، تقديراً لجهوده وما قدمه من عطاء كبير طوال رئاسته الفترة الماضية لمجلس الضاحية، وما يعقد عليه من طموح في مواصلة العمل مع أعضاء المجلس في خدمة المواطنين.

كما وانتخب المجلس وبالتزكية الدكتور عبد العزيز سعيد عبيد بن بطي نائباً للرئيس، جاء ذلك في أعقاب الاجتماع الأول الذي عقده مجلس ضاحية مويلح، الأربعاء، في مقره بمدينة الشارقة.

ويأتي اجتماع مجلس الضاحية في أعقاب صدور المرسوم الأميري رقم 16 لسنة 2018، من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن تشكيل مجلس ضاحية مويلح في مدينة الشارقة.

حضر الاجتماع سالم راشد سالم الجنيبي، ومحمد علي عبد الله الغزال الشامسي، وإبراهيم سيف محمد الياسي، وخالد عبد الله الرابوي، وجاسم محمد خميس بن طليعه، بجانب حضور الجنيد وابن بطي.

فيما بارك خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤن الضواحي والقرى انتخاب ماجد سالم الجنيد رئيساً لمجلس ضاحية مويلح، والدكتور عبد العزيز بن بطي نائباً للرئيس، وكلاهما بالتزكية، وأكد أن مجلس ضاحية مويلح بجميع أعضائه يشكلون فريقاً وطنياً لخدمة الموطنين.

كما وهنأ الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى رئيس ونائب رئيس الضاحية، مشيراً إلى أن الدائرة ستكون داعمة لكافة الأعمال والمبادرات التي يقوم بها المجلس لخدمة الأهالي، وتحقيق أهداف الدائرة ورؤاها في تعزيز الترابط الاجتماعي.

بدوره أشار ماجد سالم الجنيد رئيس مجلس ضاحية مويلح أن هذه التزكية من قبل الأعضاء ومن قبلها ثقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تمثل تكليفاً وليس تشريفاً لمواصلة الجهد في خدمة الوطن والأهالي وفق ما خطه صاحب السمو حاكم الشارقة، داعياً أهالي الضاحية إلى التواصل الدائم مع مجلس الضاحية لتنفيذ البرامج المشتركة.