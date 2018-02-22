اجتماعية الشارقة توقع "اتفاقية مزايا" مع "مستشفى زليخة "

خلال توقيع الاتفاقية بين "اجتماعية الشارقة" و"مستشفى زليخة"

الشارقة 24 – وام:

وقعت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة الأربعاء، اتفاقية مزايا مع "مستشفى زليخة"، بهدف تسهيل استقبال كبار السن الذين يحتاجون للعلاج.

وقع الاتفاقية من جانب دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، خلود عبد الله مدير إدارة الرعاية المنزلية بالدائرة، ومن جانب مستشفى زليخة، الدكتورة زليخة داوود رئيس مجلس الإدارة لمجموعة زليخة للرعاية الصحية .

وتنص الاتفاقية على قيام دائرة الخدمات الاجتماعية بتوجيه كبار السن الذين يحتاجون للعلاج مباشرة إلى "مستشفى زليخة" في الشارقة، التي تقوم بدورها بتلبية احتياجاتهم مع التركيز على تقديم مساعدة طبية شاملة وسريعة لحالات أمراض القلب، والعظام والروماتيزم والأعصاب وغيرها من الأمراض المرتبطة بتقدم العمر.