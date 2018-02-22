إعلان الفائزين في جائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية

الشارقة 24 – وام:

أعلنت مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية في مؤتمر صحافي الأربعاء، نتائج جائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية في دورتها الـ 21 التي شارك فيها 1037 متسابقاً ومتسابقة وبلغت مجموع جوائزها مليون درهم.

حضر المؤتمر الصحافي الذي أقيم بمقر المؤسسة في مدينة الشارقة، سلطان مطر بن دلموك رئيس مجلس إدارة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، وعمر علي الشامسي مدير المؤسسة، رئيس جائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية في الدورة الحادية والعشرين، وعبد الله خلف الحوسني رئيس قسم الشؤون التعليمية، ورئيس اللجنة المنظمة للجائزة، ومحمد أمين عضو مجلس إدارة جمعية الشارقة التعاونية، الراعي الحصري للجائزة، وفضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، وعدد من ممثلي الدوائر الحكومية والضيوف والمدعوين والإعلاميين.

ورفع سلطان مطر بن دلموك أسمى معاني الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه الدائم للجائزة والمؤسسة.. مشيراً إلى النجاح الكبير الذي تحققه المؤسسة في طرح العديد من الجوائز القرآنية من منطلق تشجيع المجتمع والمنتسبين لحلقات تحفيظ القرآن الكريم من مواصلة الحفظ وفهم معاني السنة النبوية.

من جانبه أكد محمد أمين عضو مجلس إدارة جمعية الشارقة التعاونية الراعي الحصري للجائزة حرص الجمعية على مواصلة دعمها للجائزة لإيمانها بأهميتها مشيرا الى دور الجمعية من منطلق المسؤولية الاجتماعية في دعم الخير وبث روح التنافس في المجتمع في أعظم المسابقات.

وقال عمر علي الشامسي، إن أسماء الفائزين في كل فرع من فروع المسابقة، ستدرج على الموقع الإلكتروني للمؤسسة.