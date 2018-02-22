هيئة الشارقة للمتاحف تطلق تطبيقاً ذكياً

الشارقة 24 – وام:





أطلقت هيئة الشارقة للمتاحف تطبيقاً ذكياً يوفر كل ما يحتاجه الزائرون والضيوف من معلومات تاريخية وفنية وعلمية وثقافية وأثرية عن متاحف الهيئة التي يبلغ عددها 16 متحفاً والمتواجدة في أرجاء الإمارة.





يتوفر التطبيق - الذي يقدم المعلومات بكل سهولة باللغتين العربية والإنجليزية - للتحميل المجاني من متجر جوجل بلاي، على الإنترنت وقريباً من متجر آبل وذلك بعد إطلاقه خلال شهر الإمارات للابتكار، ويمكن تحميله أيضاً على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ويستعرض الخيارات المتاحة في متاحف الشارقة بكل وضوح وبساطة.





وقالت سعادة منال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف: "تتوفر جميع المعلومات التي يحتاجها المستخدم في التطبيق ومنها الأخبار المتعلقة بأحدث المعارض التي تستضيفها الشارقة وورش العمل التعليمية وأوقات العمل في كل متحف.. ولا شك أن إطلاق هذا التطبيق يؤكد سعي هيئة الشارقة للمتاحف لاعتماد أحدث التقنيات تماشياً مع الأسس التي يقوم عليها شهر الإمارات للابتكار.. ونحن نتطلع للتواصل مع أعداد أكبر من الأشخاص في جميع أرجاء الإمارات وندعوهم للمشاركة معنا في مختلف الفعاليات الثقافية المهمة والمتنوعة التي تنظمها هيئة الشارقة للمتاحف على مدار العام".