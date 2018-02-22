مركز الشارقة لريادة الأعمال ينظم مسابقة "ستارت أب ويك إند "

الشارقة 24 – وام:

استقطبت مسابقة "ستارت أب ويك إند"، التي استضافها مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، مجموعة من المصممين والمطورين والمسوّقين وأصحاب الشركات الناشئة، لتبادل الأفكار وتشكيل فرق العمل وإطلاق الشركات الناشئة.

وتخلل المسابقة التي حظيت بشراكة "صندوق خليفة لتطوير المشاريع"، و"صندوق الوطن"، إطلاق جائزة "مسار المبتكر الإماراتي"، لتكريم المواطنين الإماراتيين على ابتكاراتهم في مجال ريادة الأعمال.

وبدأت المسابقة التي امتدت 3 أيام، بإعداد قائمة مختصرة بأفضل 16 فكرة، ليتم العمل عليها في عطلة نهاية الأسبوع، وعكفت في اليوم الثاني فرق العمل على تطوير أفكارها، خلال ورش خاصة بتوجيهات من مشرفين متخصصين.

وفي اليوم الثالث، قدمت الفرق الأفكار النهائية إلى لجنة التحكيم للفوز بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 35 ألف درهم، إضافة للتسجيل في برامج "شراع"، والمشاركة في برنامج "أي بي إم" لرواد الأعمال، وجلسة متخصصة لمدة ساعتين حول كيفية استقطاب العملاء من شركة "سيند جريد"، وأخرى لمدة 3 ساعات حول استشارات التصميم من "وكالة مايك الرقمية".

وفي غضون 54 ساعة، وضمن جدول زمني محدد لبلوغ هدفهم والفوز بفرصة تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس، تكللت جهود فريق Giftrapp بالنجاح من بين 16 فريقاً مشاركاً في مسابقة "ستارت أب ويك إند".

وتقدم الفريق الفائز، بفكرة إنشاء منصة إلكترونية، تسمح للمستخدمين بوضع ومشاركة قائمة رغبات بالهدايا المحببة لدى أي متجر إلكتروني أو فعلي، وذلك تفادياً لتلقي الهدايا غير المرغوب فيها.

وفاز فريق Mabany بجائزة "مسار المبتكر الإماراتي"، ضمن مسابقة "ستارت أب ويك إند" عن فكرة إنشاء منصة لتقديم البرمجيات كخدمة /SaaS/ في مجال إدارة المنشآت والتواصل مع المستأجرين.

وقالت نجلاء المدفع مديرة مركز الشارقة لريادة الأعمال: تعتبر مسابقة "ستارت أب ويك إند" منصة مثلى تتيح للجيل الصاعد من رواد الأعمال، خوض تجربة حقيقية في عالم الشركات الناشئة، مشيرة إلى أن التواجد في بيئة تزخر بهذا الكم من الإبداع والمواهب والحيوية يشكل مصدراً غنياً للإلهام، وتعتبر هذه المسابقة بمثابة اللبنة الأولى في منظومة دعم الشركات الناشئة.

من جانبه، قال عبد الله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لـ "صندوق خليفة لتطوير المشاريع": "يفخر الصندوق بانضمامه إلى مركز شراع وصندوق الوطن في هذه المبادرة الجديدة التي تهدف إلى تمكين الشباب الإماراتي".

وأضاف تعتبر مسابقة "ستارت أب ويك إند" التي تشكل جزءاً أساسياً من مبادرة "مسار المبتكر الإماراتي"، من المبادرات المهمة التي يدعمها "صندوق خليفة" منذ سنوات عدة، أسوة بمبادرات أخرى قام الصندوق بدعمها وتنفيذها، خلال العقد الأخير من مسيرة تمكين الابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الدرمكي أن الصندوق سيوفر كل الدعم الممكن لنجاح أي مشروع يستوفي الشروط المالية والفنية لـ "صندوق خليفة"، كما يعمل الصندوق على زرع مفاهيم الريادة والإبداع والابتكار بين مختلف الشرائح الإماراتية، وتشجيعهم على تبني هذه المفاهيم وتحويلها إلى سلوك دائم عند التخطيط لتأسيس شركاتهم الخاصة.

وقال محمد القاضي مدير عام "صندوق الوطن": يشرفنا أن نتعاون مع مركز "شراع" و"صندوق خليفة"، في إطلاق مسابقة "ستارت أب ويك إند الشارقة 2018"، حيث سيسهم هذا الحدث بشكل كبير في برنامج "المبتكر الإماراتي"، إضافة إلى دوره المهم في تطوير منظومة شاملة، لدعم رواد الأعمال في جميع أنحاء الدولة .