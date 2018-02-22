مشروع مبتكر يركز على العلامات التجارية الوطنية لشركة طيران في الشارقة

الشارقة 24 – وام:

حاز مشروع منى عبد الرحمن آل علي إحدى طالبات التصميم الجرافيكي في كليات التقنية العليا للطالبات، المتعلق بالعلامة التجارية لشركة طيران محلية على عدة جوائز، وعرض في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، ضمن شهر الإمارات للابتكار.

وأكدت الطالبة آل علي، ضرورة تركيز الشركات على العلامات التجارية الوطنية، حتى تتمكن من تعزيز الثقافة المحلية، بما يؤدي في النهاية إلى الترويج لهذه المنطقة كوجهة مفضلة عالمياً، مشيرة إلى افتقار المنطقة لاستراتيجيات التسويق المحلية أو الحملات الإعلانية، ما من شأنه أن يقدم فرصة للشباب المحليين لاستكشاف هذا المجال.

وقالت "بالتأكيد يتعين علينا أن نطور الاستراتيجيات للعلامات التجارية التي تتناسب مع احتياجاتنا وأعرافنا المحلية"، مشيرة إلى ضرورة تسليط المزيد من الضوء على ثقافتنا في حملاتنا التسويقية، "فهذا ليس من شأنه أن يسهم في بيع منتجاتنا فحسب، بل سيساعدنا أيضاً على تسويق وجهتنا"، منوهة بأن هذا المشروع من شأنه أيضاً أن يمنح شبابنا الفرصة لإثبات جدارتهم.

ولإثبات قدراتها، قررت منى العمل على مشروع يخص العلامة التجارية لشركات الطيران، وبدءاً من تصميم الشعار إلى الرسومات الخاصة بالطائرة، كانت منى تهتم بكافة التفاصيل التي تحتاجها شركة طيران كاملة لخدمة المسافرين، من رجال الأعمال وركاب الدرجة السياحية الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 60 سنة.

وتقدم الحملة، صورة فعالة عن شركة طيران فخمة، وذات جودة عالية، توفر جميع وسائل الراحة لركابها، من خلال توفير خدمات ممتازة، من كافة النواحي تهدف إلى تحقيق رضا الركاب.