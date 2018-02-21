جائزة الشارقة للتفوق التربوي تجري مقابلات مع 150 طالباً

الشارقة 24- وام:

تواصل لجان تحكيم جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي، في دورتها الـ 24 مهامها، لتقييم الأعمال المشاركة واختيار الفائزين من الفئات الـ 12، حيث تم إجراء المقابلات للطلبة المتقدمين، وعددهم 150، في مقر دائرة الموارد البشرية، من خلال 8 لجان، وذلك تمهيداً لاختيار الفائزين منهم والإعلان عنهم في 20 مارس المقبل.

ورفع سعادة علي الحوسني أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، تحية شكر وتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة راعي الجائزة، على دعمه واهتمامه الكبير، مؤكداً أن الجائزة تكتسب أهميتها من الرعاية الكريمة لسموه، وأهدافها النبيلة الرامية إلى اكتشاف ودعم أصحاب المواهب والمهارات والقدرات العلمية والأكاديمية والصفات القيادية، من الفئات المستهدفة والاهتمام بهم ورعايتهم وتوظيف تميزهم وإمكاناتهم العلمية، في خدمة توجهات الدولة التنموية.

وأضاف سعادته أن الجائزة حفرت لنفسها مكاناً في عالم التميز، مثمناً جهود اللجان التحكيمية ومنسقي الجائزة، وما قدموه لإظهارها بشكل لائق يكفل المشاركة المتميزة، متمنياً للمرشحين والمرشحات تحقيق الفوز، مؤكداً أهمية تحفيز المتميزين في الميدان التعليمي.

من جانبه، قال محمد الملا مدير الجائزة إن الدورة الحالية شهدت زيادة في عدد المشاركات، ما يؤكد رسوخ ثقافة التنافس بين الفئات المستهدفة، وسعيها الحثيث للفوز بواحدة من أرفع الجوائز وأقدمها في الدولة، مثمناً اهتمام القيادة الرشيدة في الدولة بقطاع التعليم والاحتفاء بالمتميزين علمياً، من خلال رعايتها للنهضة التعليمية فهي تعطي دفعة كبيرة للدارسين لتقديم أفضل ما لديهم لكي يتميزوا.

وأوضح أن الجائزة تشهد سنوياً، عملية تطوير في المجالات كافة، وأنها شهدت هذا العام إضافة فئتين جديدتين هما "الحضانة المتميزة" و "معلم التربية الخاصة المتميز"، مع زيادة مخصصات المكافآت لـ 7 فئات من أصل 12 فئة، إضافة إلى إحداث تعديلات على معايير التحكيم وتخصيص 20%، من ميزانية الجائزة لرعاية ودعم الطلبة المتميزين.