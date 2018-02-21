خريجتان من "تقنية الشارقة" تبتكران كرسياً نقالاً تحركه العين

الشارقة 24:



ابتكرت خريجتا قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونيات من كلية التقنية العليا بالشارقة، عائشة حسين وأمينة عبد الله، كرسياً نقالاً يتم التحكم به عن طريق العين، بكلفة زهيدة للغاية، تم عرضه في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، ضمن شهر الإمارات للابتكار بالشارقة .



انبثقت فكرة الكرسي، الذي لا تتجاوز تكلفته 5 آلاف درهم، من معاناة الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في التحرك، وتتدهور صحتهم بسبب الشيخوخة، أو بعض المشاكل الطبية، ولا يسمح لهم وضعهم الصحي إلا بتحريك أعينهم، وإمالة رؤوسهم مما يتطلب ابتكاراً يسهل عليهم حياتهم.



ووفقاً للإحصاءات فإن هناك نحو 40 حالة جديدة من الشلل الرباعي تسجل كل عام، لكل مليون نسمة، علماً بأن هذا النوع من الشلل ينجم عن المرض أو الإصابة ويؤدي إلى فقدان جزئي أو كلي لإمكانية استخدام جميع الأطراف الأربعة.



وقالت عائشة حسين: "عقدت العزم مع زميلتي لتسهيل حركة هؤلاء الأشخاص عبر استخدام كرسي متحرك ذكي يتم التحكم به عن طريق العين، بحيث يمكن للشخص الذي يجلس عليه أن يتحرك في أي اتجاه، بمجرد النظر إلى ذلك الاتجاه، من خلال تقصي الكرسي لحركة بؤبؤ العين وفق أنظمة خاصة".