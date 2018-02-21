35 طالباً من جامعة الشارقة تطوعوا للعمل بشهر الابتكار

الشارقة 24:

منذ اليوم الأول لانطلاق فعاليات شهر الإمارات للابتكار بالشارقة، في مركز علوم الفضاء والفلك، كان حضور ووجود ودور طلبة من جامعة الشارقة لافتاً، فهم تطوعوا للمساهمة في إنجاح الحدث، حيث تولوا مهمات التنظيم والإرشاد والمساعدة للضيوف والزوار والحضور طوال الفعاليات.

وأكد الطلبة، أهمية دور التطوع في تعزيز خبراتهم وقدراتهم واكتسابهم تجارب جديدة، وتعزيز الثقة بالنفس، وصقل مهاراتهم، وتعرفهم على الفعاليات والأنشطة والبرامج.

وقال صالح النعيمي مساعد مدير إدارة التوجيه الأكاديمي واستقطاب الطلبة في جامعة الشارقة، نسعى لمشاركة من قبل بعض الطلبة كمتطوعين ومرشدين في الفعاليات، بهدف اكتساب الخبرة من خلال قيامهم بالأعمال الموكلة إليهم من طرفنا، والتي تتعلق بالتنظيم والإرشاد والمساعدة للضيوف والزوار، وإبراز دورهم وجهودهم.

ولفت إلى أن عدد الطلبة المتطوعين في فعاليات شهر الإمارات للابتكار، بلغ 35 طالباً وطالبة من جامعة الشارقة، أدوا مهماتهم على أفضل وجه، وأشار إلى أن عدداً من المشرفين يرافق الطلبة ويتواصل معهم، لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة والتوجيه والإشراف، بما يسهم في إنجاح مهمتهم في الفعالية.

بدوره، قال صلاح فياض اختصاصي وسائط متعددة في جامعة الشارقة وأحد المشرفين، نقدم للطلبة المتطوعين فكرة عن الفعالية ونعرفهم على أهم عناوينها، والمهمات الموكلة إليهم، والتعرف على المشاريع وكيفية التعامل مع أصحابها والجمهور، وتنظيم حركة الزوار، وفي كل يوم من أيام الفعالية نبدأ معهم بلقاء صباحي، للتذكير بالواجبات وتوزيع المهمات، بما يسهم في تحقيق النجاح، فالفكرة من مشاركة هؤلاء الطلبة كمرشدين أو متطوعين، هي المساعدة والتوجيه والتنظيم.

تعزيز الثقة بالنفس

وأشار عدد من الطلبة المتطوعين إلى أهمية مشاركتهم في الفعاليات، لاكتساب خبرات جديدة، وتعزيز الثقة في نفوس كل واحد منهم.

وقالت نورهان أحمد طالبة اللغة الإنجليزية بكلية الآداب في جامعة الشارقة: هذه أول مشاركة لي بعمل تطوعي، وقد تعرفت على الموضوع من خلال صديقات شاركن في فعاليات سابقة، وفي هذه الفعالية، فتقدمت للجهة المنظمة وتمت الموافقة.

وتابعت، أنها تجربة جديدة ومهمة، وتمنيت لو كنت أشارك سابقاً مثل بقية زميلاتي، فمع هكذا أنشطة نكتسب خبرات وعلاقات جديدة، ونشكل معرفة جيدة عن أفكار ومشاريع ومواضيع، ونكتسب خبرات جديدة في التعامل مع الآخرين، كما أن المشاركة ساهمت في تعزيز الثقة بالنفس.

من جانبها، قالت أمل محمد تيم طالبة القانون في جامعة الشارقة، إن لديها خبرات سابقة في العمل كمتطوعة في بعض الفعاليات، مثل مهرجان أضواء الشارقة، وحفلات التخرج، وأنشطة تكاتف، ونادي الفتيات، ودوماً تبحث عن فرصة في العمل التطوعي، لأنها تهوى هذا اللون من العمل الذي يوفر لها فرصة التفاعل والتواصل مع الآخرين، وتقدم لها المعرفة وتكسبها الخبرة في التعامل مع الآخرين، وفي الحياة عموماً، وأضافت: العمل التطوعي يعزز الثقة بالنفس وحسن التعامل مع الآخرين.

بدوره، قال كرم سفيان طالب كلية الهندسة، إنه من عشاق العمل التطوعي، ويسعى إليه بكل فرح، ولا يعتبر مشاركته في العمل التطوعي مضيعة للوقت، بل مساهمة إيجابية مليئة بالبهجة والسعادة، لأنها تسهم في صقل مهاراته وتكسبه خبرات جديدة وتعزز ثقته بنفسه.

من جانبه، قال عمر وليد، طالب كلية الهندسة: لدي من الوقت والرغبة ما يؤهلني أن أكون جزءاً من مشهد العمل التطوعي، لأنه يكسبني خبرة جيدة في كيفية التفاعل والتعامل مع الناس، وهو ما نحتاجه في حياتنا العملية والمستقبلية.