"البيئة والمحميات الطبيعية" في الشارقة تطلق مبادرة لتشجير محمية المنتثر

جانب من المشاركين في مبادرة تشجير محمية المنتثر

Next Previous

الشارقة 24:



أطلقت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، الأربعاء، مبادرة لتشجير محمية المنتثر في منطقة البطائح، بمشاركة 3 آلاف من طلبة مدارس الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية من المدارس الحكومية والخاصة من المرحلة الوسطى والمرحلة الثانوية والمؤسسات الحكومية والخاصة بإمارة الشارقة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وبلدية البطائح وشركة بيئة ومؤسسة الشارقة للإعلام بالإضافة إلى الجهات التطوعية.



وهدفت المبادرة التي تكمل الحملات السابقة وتتكامل معها، إلى تجسيد رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن الحفاظ على بيئات المناطق البرية، وتقديراً لمكانة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" رجل البيئة الأول، وتأكيداً على دور المسؤولية المجتمعية في الحفاظ على بيئات المناطق البرية وتنوعها الحيوي.. إضافة إلى تعزيز مفهوم ثقافة الترفيه الاجتماعي في البيئات الطبيعية البرية، والتوعية بالسلوكيات الإيجابية النافعة للبيئة.



وقالت سعادة هنا سيف السويدي رئيس الهيئة "كلما أنجزنا مهمة في عمليات وحملات التشجير خصوصاً في المحميات، كلما غمرتنا البهجة والسعادة بشكل أكبر، لأننا نكون أسهمنا في ترجمة ما يؤكده دوماً صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لترسيخ الثقافة البيئية في نفوس أبناء الوطن وتوعيتهم بأهمية المكونات البيئية، وكذلك لأننا نكون قد أسهمنا في حماية البيئة واقتربنا من مفهوم وتطبيقات الاستدامة خطوة إلى الأمام".



وبينت أن الهدف الأساسي من برنامج التشجير هو مواصلة المسيرة التي بدأها صاحب السمو حاكم الشارقة في حملات التشجير.. مشيرة إلى أن عدداً من طلبة المدارس والجامعات وموظفي الدوائر الحكومية شاركوا في زراعة شتلات الغاف والسدر، حيث تم تخصيص مكان للزراعة لكل جهة مشاركة وذلك في جزء مخصص من محمية المنتثر.



وأشارت السويدي إلى أن هذه الحملة، تأتي ضمن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بزراعة محمية المنتثر، وتتزامن مع عام زايد الذي لُقب رحمه الله بفارس الصحراء، وصانع المعجزة الزراعية فيها، حيث انطلق اهتمامه من نظرة استهدفت تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة، والحفاظ على حق الأجيال المتعاقبة في التمتع بالحياة ضمن بيئة نظيفة وصحية وآمنة.