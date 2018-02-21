مسرحية أبطالها من ذوي الإعاقة تبهر زوار "شهر الابتكار" بالشارقة

الشارقة 24:

في إطار شهر الإمارات للابتكار في الشارقة، الذي يختتم فعالياته الأربعاء في كل من واجهة المجاز المائية، ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، قدمت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية مساء الثلاثاء مسرحية مميزة أبهرت جمهوراً كبيراً من الأسر، ولا سيما الأطفال.

وتميزت هذه المسرحية، التي حملت عنوان "كلنا مسؤول"، بأن ممثليها كافة كانوا من الصم والبكم ومن أعضاء مركز "الفن للجميع" التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.

واستقطبت المسرحية، التي عرضت على خشبة المسرح الرئيس المخصص لفعاليات شهر الإمارات للابتكار بالشارقة في واجهة المجاز المائية، عدداً كبيراً من العائلات والأطفال، الذين التفوا حول المسرح لمشاهدة العرض.

وبفضل رسالتها الإنسانية وتأكيدها على ضرورة رعاية بعضنا بعضاً كأفراد في الأسرة وفي المجتمع، لقيت المسرحية تصفيقاً متكرراً من المشاهدين.

وكتب المسرحية وأخرجها محمد بكر طه، مدير مركز "الفن للجميع"، الذي سعد هو وفريقه من الممثلين وموظفي مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بردود الفعل الإيجابية التي لقيها العرض.

وقال طه إن الرسالة الأساسية التي تحملها المسرحية هي أننا جميعاً مسؤولون عن تصرفاتنا ومطالبون بالاعتناء ببعضنا البعض كأفراد في المجتمع، وأكدت المسرحية على رسالة شهر الإمارات للابتكار التي تدعو إلى التفكير بشكل مبتكر ومستقل لمساعدة أنفسنا والآخرين.