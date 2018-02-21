سيارة كهربائية هجينة ملائمة للمسافرين المنفردين في المدن الذكية

الشارقة 24:



عمل طلاب وطالبات من كليات التقنية العليا بالشارقة، على ابتكار بديل للسيارة التقليدية من خلال صناعة سيارة كهربائية هجينة ليست قليلة التكاليف فحسب بل تنتج انبعاثات أقل أيضاً ويمكن أن تساعد في تقليل الازدحام المروري بشكل كبير.



السيارة المنفردة هي حصيلة جهد مشترك من طلاب كلية الهندسة الميكانيكية وكلية الهندسة الكهربائية والإلكترونيات وقسم الإعلام التطبيقي وهي ضئيلة الحجم وجيدة بما فيه الكفاية لاستخدام الركاب الذين يتنقلون منفردين وتحمل الحل لمشكلة الازدحام المروري.



ويقول راشد أحمد الهاشمي وهو طالب في كلية الهندسة الميكانيكية: إنه من الشائع استخدام الأفراد عند تنقلهم الانفرادي بسيارة تستوعب أربعة أو خمسة ركاب مما يسبب ازدحام حركة المرور وخاصة خلال ساعات العمل، فإذا قامت هيئة الطرق والمواصلات بتخصيص مسرب لهذه السيارات المنفردة فإن مشكلة الازدحام المروري يمكن حلها بسهولة.



ولفت الطالب الهاشمي الذي قاد السيارة لمدة 3 ساعات متواصلة، إلى فوائد استخدام السيارة المنفردة الهجينة المتوافقة مع التكنولوجيا الصديقة للبيئة التي تضمن استدامة موارد الطاقة.



وأضاف، أن السيارة تعمل على أربع بطاريات ليثيوم تضمن تشغيلها لمدة ساعة واحدة إذا كانت مشحونة بالكامل مبيناً وجود مولد مرفق بها لتأمين فترة تشغيل مطوّلة.



وبما أن السيارة يمكن أن تسير بسرعة 60 كم في الساعة، ويمكن إعادة شحن بطارياتها باستخدام أي مأخذ كهربائي عادي، فإنها مثالية للأشخاص الذين يتنقلون يومياً في مدينة ذكية إذا تم تخصيص مسارب خاصة لها.



وكانت الرسومات الرائعة على السيارة التي قام بها طلاب قسم الإعلام التطبيقي في كلية الشارقة للطالبات جديرة بالثناء إذ فازت التصاميم الجرافيكية على السيارة بجائزتين في تحدي السيارات الكهربائية الهجينة 2017.



وقالت شيخة الشامسي وهي طالبة تصميم جرافيكي: "كان هدفنا الأساسي تصميم سيارة كهربائية هجينة يمكنها السفر باستخدام الكهرباء والبنزين ولكننا أردنا أيضاً أن نعكس فيها هويتنا الوطنية وبالتالي تم اتباع نمط التصميم الذي ينقل صورة التراث الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة والمستقبل الواعد الذي ينتظرها".