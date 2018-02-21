تلفزيون الشارقة يبث الحلقة الأولى من "منشد الشارقة الصغير" الخميس

الشارقة 24:



يذيع تلفزيون الشارقة، الخميس، وفي تمام الساعة الـ 10 مساءً، الحلقة الأولى من برنامج منشد الشارقة الصغير في نسخته الرابعة، الذي تنتجه وتقدمه مؤسسة الشارقة للإعلام، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتشهد الحلقة مشاركة سبعة متسابقين من أربع دول عربية.



ويتنافس في الحلقة الأولى من البرنامج كل من جميلة عبدالله عبدالرحيم (الإمارات) من مدرسة الهجرة بكلباء، وعبدالرحمن نبيل رجاء (الأردن) من مدرسة النور الدولية بالشارقة، وريم عبدالله علي (الإمارات) من مدرسة الثميد بالمنطقة الوسطى، ومحمد صقر ناصر (الإمارات) من مدرسة الفرقان النموذجية بالمنطقة الشرقية، وشوق نادر براك (فلسطين) من مدرسة الوردية الخاصة بالشارقة، ومايد سعيد محمد (الإمارات) من مدرسة عبدالرحمن الناصر بكلباء، وحلا حسين السيد (مصر) من مدرسة الشارقة الدولية بالشارقة.



يشار إلى أن منافسات المرحلة الأولى من منشد الشارقة الصغير في نسخته الرابعة تقام على مدار 8 حلقات يحتضنها مسرح قاعة الزهري بجامعة الشارقة، وسيواصل تلفزيون الشارقة التابع لمؤسسة الشارقة للإعلام بث بقية الحلقات أسبوعياً في تمام الساعة الـ 10 من مساء كل يوم إثنين وخميس، وتُعاد الحلقات الثلاثاء والجمعة عند الساعة 4 عصراً.