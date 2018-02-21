"التسجيل العقاري" بالشارقة تنظم حفل توزيع جوائز الابتكار

الشارقة 24:



في أطار حرص دائرة التسجيل العقاري في الشارقة على تبني الحلول والأفكار الابتكارية، وتماشياً مع رؤية الإمارات في نشر مفهوم ثقافة الابتكار والاحتفاء بالمبتكرين والإنجازات المبتكرة، نظمت الدائرة حفلاً خاصاً لتوزيع جائزة الابتكار لموظفي الدائرة، بالتزامن مع أسبوع الشارقة للابتكار المقام في الإمارة والذي يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار.



وجاءت هذه المبادرة تحقيقاً لمساعي الدولة في رسم إطار وطني استراتيجي للابتكار لتكون ثقافة راسخة في المؤسسات الحكومية، وتشجيعاً لموظفي الدائرة من مختلف الأقسام والتخصصات وبكافة المناصب على المساهمة في طرح الموضوعات والقضايا والتحديات وتقديم الأفكار والحلول الابتكارية.



وشمل الحفل الختامي لجائزة الابتكار الخاص بالدائرة والذي أقيم في جزيرة العلم بالشارقة، الإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى كأفضل أشخاص قاموا بابتكار أعمال جديدة تساهم في رفع مستوى الدائرة وتسهيل ازدهار قطاع الأعمال بالشارقة، مما يسهم في تعزيز موقع الدولة الريادي على مؤشرات التنافسية العالمية.



وأكد سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أن حفل جائزة الابتكار جاء حرصاً من الدائرة على تنمية ثقافة الابتكار بين الموظفين ورفع وتيرة العمل والإنجازات لتحقيق الأهداف الإستراتيجية العليا للدولة بشكل عام وإمارة الشارقة على وجه الخصوص بأعلى درجات الفاعلية والكفاءة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للابتكار.



وأضاف الشامسي إلى أن هذه المبادرة التي قامت بها دائرة التسجيل العقاري في الشارقة جاءت في إطار تشجيع موظفي الدائرة من مختلف الأقسام والتخصصات وبكافة المناصب على المساهمة في طرح الموضوعات والقضايا والتحديات وتقديم الأفكار والحلول الابتكارية.



وقال الشامسي: "إننا نفخر في دولة الإمارات بارتكاز نموذجنا التنموي على الابتكار لتعزيز موقعنا الريادي في مؤشرات التنافسية العالمية ولنضمن للأجيال الحالية والمستقبلية أعلى درجات الرفاهية والنماء".



من جانبه قال عبد العزيز راشد آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري: إن إمارة الشارقة اعتمدت الابتكار منهجاً وثقافة لها، وباتت لا تألو جهداً في تأهيل وتطوير الكوادر البشرية في المؤسسات الحكومية وتشجيعها على نهل المعرفة والابتكار وأضحت بذلك ماضية في بناء مستقبل مستدام بخطى واثقة، حيث يأتي هذا الحفل تتويجاً لمبادرة أفضل أعمال التي قدمها موظفي الدائرة والتي تدعم جهود صناعة المستقبل ما يحقق الريادة، خاصة أن الابتكار في دولتنا أصبح ثقافة حياة وأسلوب عمل وميزة تنافسية وعنصراً أساسياً في استدامة مسيرتنا الحضارية.



وأكد آل صالح أن الجائزة هدفت إلى تحفيز الموظفين على الابتكار في قطاع الخدمات الحكومية وتطوير آليات عمل مبتكرة في الدائرة تخدم الموظفين والعملاء، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بثقافة الابتكار بين الموظفين والاحتفاء بالأفكار المبتكرة وتكريم جهود المبتكرين من فريق العمل.



على الصعيد ذاته قال الشيخ أحمد بن صقر القاسمي مدير مكتب التميز المؤسسي رئيس لجنة جائزة الدائرة للابتكار: إن تحديد أسماء الفائزين جاء بعد اطلاع لجنة تحكيم تتميز بالشفافية والمصداقية على الأعمال التي قدمت ومدى قدرتها في رفع الإنتاجية والكفاءة في الدائرة، ورفع مستوى رضا المتعامل، بالإضافة إلى مدى جاهزية الفكرة للتطبيق العملي وإثبات المنفعة المستفادة، ومدى قابلية تطبيق الفكرة على الوحدات التنظيمية في الدائرة، وارتباطها بالخطة الإستراتيجية للدائرة.