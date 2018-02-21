"شراع" ينظم ورشة عمل حول "رسم نموذج العمل"

جانب من ورشة العمل حول "رسم نموذج العمل"

الشارقة 24:



نظم مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، الرائد في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال نحو تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ورشة عمل حول "رسم نموذج العمل" لمساعدة الشباب ورواد الأعمال على تنفيذ مشروعاتهم الخاصة، وذلك ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الشارقة، التي تختتم فعالياتها اليوم الأربعاء في كل من واجهة المجاز المائية ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك.



وخلال الورشة، أكد ناصر الصغير، الخبير في ريادة الأعمال، أن مركز "شراع" يهدف إلى تثقيف الشباب ورواد الأعمال، وتشجيعهم على إطلاق مشروعاتهم الخاصة وخلق فرص العمل، بدلاً من البحث عنها، ونصح الصغير، حاضري الورشة، الذين كانوا من الشباب غالباً، بتحويل أفكارهم إلى مشروعات مستدامة والخروج بنماذج أعمال بسيطة.



وأضاف الخبير في ريادة الأعمال أن "شراع" تعمل على تحويل الموهوبين من الشباب إلى صناع تغيير، وذلك من خلال تنمية روح المبادرة لديهم وبناء بيئة ملائمة لريادة الأعمال من الصفر.



ووصف الصغير "نموذج العمل الاجتماعي" بالنموذج المثالي للشركات الناشئة، وذلك بفضل سهولة تقديمه، وكونه موجزاً ومركّزاً ويوفر رؤية شاملة للمشروع، مما يسهل على الجميع، ولاسيما المستثمرين المحتملين، فهمه.



وفي معرض حديثه عن دعم مركز "شراع" للشركات الناشئة والأفكار الواعدة في مجال الأعمال، قال الصغير إن المركز، وهو جهة غير حكومية، تلقى دعماً سخياً من قيادة الإمارة ويعمل مع شركاء مثل العربية للطيران ومدينة الشارقة للإعلام (شمس) ومجموعة الهلال وغيرها، لمساعدة رواد الأعمال.



وأشار إلى أن "شراع" يقدم في البداية 35 ألف درهم للشركات الناشئة، دون أية شروط أو إلزام بالاسترداد، للمساهمة في تلبية احتياجات رواد الأعمال الأساسية ومساعدتهم في وضع خطة عمل وقصد المستثمرين للحصول على التمويل، وأكد الخبير أن المركز يهدف عموماً إلى إنشاء بيئة إيجابية محفزة للشركات الجديدة والمشروعات المبتدئة في الإمارة.



يذكر أن شهر الإمارات للابتكار في الشارقة، الذي أقيم في الفترة من 15 إلى 21 فبراير، استقطب ما يزيد على 40 ألف زائر، وذلك عبر المئات من ورش العمل المتخصصة والعروض والمحاضرات، إلى جانب عرض الأفكار والخدمات والمنتجات المبتكرة من جانب مختلف مؤسسات حكومة الشارقة والهيئات الاتحادية وطلاب الجامعات.