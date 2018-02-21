النقيب نسيم المشوي تؤكد دور الذكاء الاصطناعي في دعم تقدم الدولة

جانب من ورشة "الابتكار والذكاء الاصطناعي"

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الشارقة 24:



أكدت النقيب نسيم سالم المشوي، مدير فرع الابتكار واستشراف المستقبل في القيادة العامة لشرطة الشارقة، أن الذكاء الاصطناعي سيخدم العديد من المجالات في دولة الإمارات، مثل مجال الطاقة والتكنولوجيا والتعليم، وغيرها الكثير، حيث سيساهم الذكاء الاصطناعي في إحداث نقلة نوعية في هذه المجالات من خلال استخدام الروبوت.



جاء ذلك خلال ورشة "الابتكار والذكاء الاصطناعي"، التي نظمتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، التي تنتهي اليوم الأربعاء، في كل من واجهة المجاز المائية، ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك.



ونوهت النقيب المشوي إلى أن عملية الابتكار الحكومي لا تنتج إلا بتعاون الجهود بين الأفراد من أصحاب المؤهلات والقدرات، مشيرةً إلى أن عملية الابتكار لا يجب أن تكون حكراً على مجموعة من الأفراد فقط، بل يجب أن يسمح المجال للجميع بالمشاركة في عملية الابتكار.



وذكرت النقيب المشوي أن الذكاء الاصطناعي هو سلوك وخصائص معينة تتسم بها البرامج الحاسوبية، وتحاكي القدرات الذهنية البشرية، وأنماط عملها، وتتميز هذه البرامج بقدرتها على التعلم والاستنتاج.



وأبدى العديد من المشاركون في ورشة "الابتكار والذكاء الاصطناعي"، التي لاقت إقبالاً كبيراً، خوفهم من أن هذه الروبوتات ستؤدي إلى استبدال دور الإنسان في تأدية العديد من الوظائف، ولكن أكدت النقيب المشوي أن استخدام الروبوتات لن يكون له تأثير سلبي على دور الإنسان، بل سيعمل على دعم دوره، لأن هذه البرامج لا تستطيع أن تعمل دون أن يكون عليها إشراف.



وفي ختام الورشة، شجعت النقيب المشوي المشاركون على مشاركة أفكارهم المبتكرة، التي قد تساهم في تطوير القطاع الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة.