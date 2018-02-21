راشد النقبي: زايد حوّل الإمارات من صحراء إلى جنة خضراء

الشارقة 24 - وليد الشيخ:



أكد سعادة الدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان أهمية فعاليات أسبوع التشجير في تعزيز وترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية الشجرة في حياتنا.



واعتبر النقبي أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة، غرس في مجتمع الإمارات حب الشجرة وتقديرها منذ عقود، فنجح في تحويل الإمارات من صحراء قاحلة إلى جنة خضراء نتيجة اهتمامه ومن بعده قيادتنا الرشيدة بالتشجير وزيادة المسطحات الخضراء.



وأضاف في تصريحات لـ "الشارقة 24" على هامش فعاليات أسبوع التشجير الـ 38 التي نظمتها بلدية خورفكان أن مؤسسات المدينة حريصة على إقامة الفعاليات والأنشطة التي تعزز من وعي المجتمع بكافة أطيافه بأهمية الزراعة والتشجير.



واختتم النقبي حديثه بالإشادة بحرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على إنشاء الحدائق والمتنزهات في مختلف مناطق الشارقة.