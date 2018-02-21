"مطار الشارقة" يقدم ورشة عن برنامج "سكامبر"

الشارقة 24:



قدّمت هيئة مطار الشارقة الدولي في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، ورشة عن برنامج "سكامبر" ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار بالشارقة، التي انتهت اليوم الأربعاء.



واستعرضت مريم المازمي، من قسم التدريب في مطار الشارقة، البرنامج الذي يعتبر أحد أهم أدوات التفكير الإبداعي، كونه برنامجاً إجرائياً يساعد على تنمية التفكير الإبداعي من خلال الخيال.



ويتضمن البرنامج الذي يساهم في شحن قدرات الفرد الإبداعية مجموعة من الألعاب، تختلف في محتوياتها وتشترك في طريقة التقديم.



وطرحت ورشة العصف الذهني العديد من المشكلات لتحفيز الحلول، وفقاً لبرنامج "سكامبر" الذي يعني الجري والمرح.



وبينت المازمي أن البرنامج الذي يستهدف جميع الأفراد من مختلف الفئات العمرية، يركز على كيفية تحديث منتج قديم من أجل الحصول على منتج جديد، ما يؤشر إلى جوهر الابتكار، لافتة إلى أن التفكير المختلف يقود إلى نتائج مختلفة لا تخلو من التميز والابتكار.



وأشارت المازمي إلى أن أدوات الإبداع كثيرة ومتنوعة، من بينها تقنية القبعات الست، واستراتيجية ديزني، والعصف الذهني، وبرنامج "سكامبر".