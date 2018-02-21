سالم الظني: حديقة اللؤلؤية متنفس خلاب لخدمة أهالي خورفكان

الشارقة 24 - وليد الشيخ:



أكد سالم الظني رئيس قسم الزراعة في بلدية مدينة خورفكان، أن حديقة اللؤلؤية الجديدة تعد إضافة نوعية تعزز من الخدمات المقدمة لأهالي خورفكان كمتنفس جاذب للعائلات والأطفال بما تمتلكه الحديقة من مقومات جمالية وترفيهية.



وأوضح في تصريحات لـ "الشارقة 24" على هامش افتتاح الحديقة ضمن فعاليات البلدية في أسبوع التشجير الـ 38، أن الحديقة أنشأتها دائرة الأشغال العامة على مساحة 4500 متر مربع ضمن حدائق الأحياء.



وأضاف رئيس قسم الزراعة ببلدية خورفكان أن الحديقة تحتوي على أكثر من 30 ألف زهرة، ومغطيات للتربة من البساط الأخضر، والعديد من الألعاب الترفيهية ونوافير المياه، ومجسمات للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة "طيب الله ثراه"، وسد الرفيصة بمنطقة وادي شي.



وأشار إلى أن فعاليات بلدية خورفكان في أسبوع التشجير لهذا العام والتي حملت شعار "نحو بيئة خضراء مستدامة"، تضمنت مشاركة نحو 20 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن مشاركة فاعلة لكبار السن وذوي الإعاقة.



وحسب الظني، تضمنت الفعاليات معرضاً نوعياً لعدد من الشركات الرائدة، للتعريف بأحدث أساليب الري والزراعة وتجهيز الحدائق، فضلاً عن معرضاً لعدد من المشاتل لعرض جملة من النباتات والأشجار المحلية.