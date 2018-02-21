اللجنة التنفيذية لـ "تحكيم" تستعرض نتائج أعمال المركز

الشارقة 24:



عقدت اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم"، اجتماعاً يوم الأحد الموافق 18 فبراير 2018، وذلك بالمقر الرئيسي للمركز في إكسبو الشارقة، برئاسة سعادة عبد الله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، وحضور أعضاء اللجة التنفيذية.



وقد اشتملت أجندة الاجتماع على العديد من القضايا والنقاط التي تم استعراضها ومناقشتها بين أعضاء اللجنة، حيث تمت مناقشة تطوير الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمركز والتي تهدف إلى تسهيل آلية التسجيل، وجميع العمليات المتعلقة بالقضايا، للوصول إلى خدمات متكاملة للمتعاملين عبر مختلف القنوات الرقمية.



وقد تم عرض شرح مبسط لتطبيق الهاتف الذكي الخاص بقضايا المركز والخصائص التي يتميز بها وآليات استخدامه وكيفية ربطه بالموقع الإلكتروني، الأمر الذي يعزز من إجراءات الخدمات التي يقدمها المركز لعملائه.



واستعرضت اللجنة التنفيذية خطة العمل الخاصة بتنظيم الحلقة الشبابية بعنوان "شبابنا مستقبل التحكيم التجاري" يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير في مركز الفلك والفضاء في الشارقة والتي ستدار من قبل الدكتورة أسماء الرشيد، عضو اللجنة التنفيذية للمركز، حيث تهدف الحلقة للتعريف بالمركز وقطاع التحكيم ومميزاته ومجالاته، باعتباره أحد الوسائل البديلة للتقاضي.



حيث تدور الحلقة النقاشية حول تكوين قاعدة من المحكمين من فئة الشباب المواطنين لممارسة مهنة التحكيم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، الذين يتمتعون بأعلى القدرات والكفاءات المهنية، كما سيتم عرض ومناقشة التحديات التي تواجه الشباب للدخول في مجالات التحكيم وتخصصاته، وأفضل الحلول لتلك التحديات، إلى جانب التأكيد على حاجة الدولة في وجود مختصين مهنيين في كافة تخصصات التحكيم.



كما تم استعراض الاجتماعات واللقاءات التي قام بها مركز "تحكيم" مع الدوائر الحكومية، ومنها بلدية الشارقة وهيئة الشارقة للكتاب، وهدفت إلى مناقشة أوجه التعاون والتنسيق بين الجانبين والتعريف بدور المركز وجهوده، إضافة إلى بحث سبل تطوير العلاقة المشتركة، كذلك تم استعراض برنامج الزيارات التي قام بها المركز لبعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالشارقة.



وخلال الاجتماع قدم الأستاذ أحمد صالح العجله، مدير المركز وفريق العمل عرضاً خاصاً بالخطة المستقبلية للزيارات الداخلية والخارجية التي سيقوم بها المركز ومن أهمها المؤتمر السنوي للمحاميين والقانونين في إيطاليا، ومؤتمر التحكيم الأوروبي في فرنسا، بعدها تم عرض الخطة الزمنية لورش العمل والندوات والبرامج التدريبية التي سيتم تنظيمها من قبل مركز الشارقة للتحكيم الرامية إلى التعريف بالمركز والتحكيم بكافة أشكاله وأنواعه لحل مختلف أنواع النزاعات.



كما استعرض مدير المركز وفريق العمل إنجازات العام الماضي على الصعيد التشغيلي، من خلال عرض عدد وأنواع القضايا في المركز ونتائجها وتقييم جميع الإجراءات المتعلقة بها، وتطرق إلى خطط التسويق التي تعزز من هوية المركز المؤسسية ونشر ثقافة التحكيم في الشارقة.



واختتم الاجتماع باستعراض التقرير الخاص بالتجمع السنوي للمركز والذي عقد بتاريخ 7 فبراير 2018 في نادي الجولف والرماية، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية والشركاء الاستراتيجيين وعدد من المحامين والمستشارين القانونين والمحكمين والجهات ذات العلاقة.



وتعقيباً على الاجتماع، قال سعادة عبد الله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية: "إن الاجتماع ركز على طرق الاستمرار في المسيرة التطويرية في مجال حل القضايا التجارية المحلية والدولية من حيث النظر في أفضل الممارسات الإلكترونية وفق أعلى المعايير المتبعة في مجال الفصل بين المتنازعين في شتى القطاعات، وأفاد سعادته بأن المركز يسعى إلى تطوير خدماته الإلكترونية لتكون الأفضل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وذلك لتسهيل الإجراءات على جميع الأطراف المشتركة في العملية التحكيمية، فضلاً عن مناقشة خطة العمل للموازنة المالية التفصيلية".