أشغال الشارقة تختتم فعالياتها المبتكرة بـ "مهندس المستقبل"

الشارقة 24:



أنهت دائرة الأشغال العامة بالشارقة فعالياتها خلال شهر الإمارات للابتكار، في واجهة المجاز المائية، بمبادرة "مهندس المستقبل"، وهي فعالية تدريبية، للطلبة والطالبات على الأمور الهندسية وتحفيزهم نحو المثابرة والاجتهاد، شارك فيها 24 طالباً وطالبة من مختلف الأعمار.



وأكدت مريم المازمي نائب مدير مركز الاتصال المؤسسي أن مبادرة مهندس المستقبل خلال شهر الابتكار، تنمي قدرات الطلبة في مجال الهندسة المدنية، وتساعد الطالب على فهم قوانين الرياضيات، من خلال تعرفهم على العمل الهندسي إلى جانب عرض فيديوهات مصورة تبين طريقة البناء والإنشاءات في المشاريع العمرانية.



وبدورها، أوضحت المهندسة بشاير المنصوري مدير فرع كلباء ومقدّمة ورشة "مهندس المستقبل"، أن استجابة الأطفال خلال الدورة كانت ممتازة، وقد برز ذلك من خلال عدد من الطلاب كانت لهم العديد من الأفكار المبتكرة والإبداعية، في مجال التصميم والدقة التي يمتاز بها المهندسون.



وأضافت: "كما تم إطلاع المشاركين على معلومات تفصيلية عن طبيعة عمل الدائرة، والأدوار التي تقوم بها لخدمة الجمهور، كما تم تنظيم ورشة نظرية وتطبيقية عن كيفية الرسم الهندسي، وقراءة المخططات الهندسية التي شارك في تقديمها المهندس شريف علاء الدين".



واختتمت المنصوري، بالقول "إن كافة الأطفال المشاركين حصلوا في نهاية الدورة على شهادة مشاركة، وألعاب تحاكي الواقع".



إلى ذلك، قالت عنود آل علي منسقة المبادرة من قسم العلاقات العامة "تأتي المبادرة تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بدعم أصحاب المواهب واكتشافهم وتدريبهم وتأهيلهم وصقل مواهبهم وتوجيههم".