"شؤون الضواحي" تكرم الجهات المشاركة في مهرجان "ضواحي 6"

الشارقة 24:



نظمت دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، اليوم الأربعاء، حفلاً لتكريم الجهات المشاركة في مهرجان ضواحي 6 بعد النجاح الكبير والحضور اللافت من قبل الأهالي والأسر للاستفادة من فعالياته التي تواصلت خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين.



ويأتي الحفل بعد أن نفذت الدائرة العشرات من الفعاليات والمفاجآت بمشاركة 34 جهة من خلال حجم البرامج والمسابقات والأنشطة الثقافية والتراثية والتي نظمتها في مدينة الشارقة ومدينة كلباء بجانب تنفيذها وللمرة الأولى في مدينة الذيد وما حققه المهرجان في عامه السادس من تعزيز الترابط الاجتماعي والتماسك الأسري وإضفائه لجو احتفالي ترفيهي بين أفراد المجتمع لاسيما خلال إجازة وعطلة المدارس.



حضر الحفل الذي أقيم في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة كل من خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس التعليم، وعبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، كما حضر اللقاء الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، وطارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وخالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وخولة السركال مدير عام نادي سيدات الشارقة، والمهندس خلفان الذباحي مدير بلدية مدينة كلباء، وسعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وسالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي، ووليد بن فلاح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة التعاونية ومحمد الزرعوني مدير منطقة الشارقة الطبية، وبدرية آل علي مدير مبادرة لغتي وممثلي الجهات الحكومية والمسؤولين والمكرمين ووسائل الإعلام.



بدأ الحفل بكلمة ألقاها خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى أعرب خلالها عن شكره وتقديره لجهود اللجنة المنظمة للمهرجان وثمن تظافر الجهود وتعاون المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام في دعم مهرجان ضواحي والذي أقيم للعام السادس على التوالي، حيث شهدت الدورة السادسة نجاحاً لافتاً والتي أقيمت لأول مرة في ثلاثة مواقع وذلك بمدينة الشارقة ومدينة الذيد ومدينة كلباء.



وأشار السويدي إلى أن دائرة شؤون الضواحي والقرى حرصت على تنظيم المهرجان في شهر ديسمبر من كل عام، ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تعزيز الترابط الاجتماعي والتماسك الأسري بين أفراد المجتمع مشيداً بدور الجهات في المساهمة والمشاركة في إنجاح المهرجان.



وتم خلال الحفل تقديم عرض مرئي مختصر عن مهرجان ضواحي 6، بعدها تفضل كل من خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى وبمشاركة عدداً من كبار المسؤولين بتكريم الشركاء الاستراتيجيين للمهرجان والجهات الراعية والمشاركة والمتعاونة والذي يصل عددهم إلى 34 جهة بجانب تكريم اللجنة المنظمة وعدد من الشخصيات المتعاونة.