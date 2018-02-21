شرطة الشارقة تطلق مبادرة "يوم مع الشرطة المجتمعية"

الشارقة 24:



نفذت إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة الشارقة مبادرة "يوم مع الشرطة المجتمعية" بالتنسيق مع مدارس الشارقة، بهدف رفع الحس الأمني عند الطلبة ونشر مفهوم الشرطة المجتمعية بين أفراد المجتمع والتركيز على الجيل الناشئ.



وأكد العقيد الدكتور عبيد صالح حسن مدير إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة الشارقة، أن "هذه المبادرة تعد ضمن الخطة التوعوية الشاملة والهادفة إلى زيادة التواصل وتثقيف جميع شرائح المجتمع بالأطر القانونية، كما أن خطوات تعزيز الأمن العام أحد أوجه التعاون المجتمعي المثمر بين الجهات الأمنية وقطاع التعليم، حيث قام الطلبة بجولة أمنية بدوريات الشرطة المجتمعية في المناطق السكنية وكتابة التقارير الأمنية حول بعض الظواهر السلبية التي قد تشكل خطراً في المستقبل وبصفتهم رافداً أساسياً من روافد تنمية المجتمع والنهوض بمكانته".



وأضاف أن "هذه المبادرات المجتمعية مستمرة بين مختلف الجهات التربوية والتعليمية والاجتماعية في الإمارة وحتى نهاية عام 2018 لغرس مفهوم الشرطة المجتمعية بين الأفراد".