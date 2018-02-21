سلطان المنصوري: حاكم الشارقة حريص على زيادة الرقعة الخضراء وإنشاء الحدائق في الإمارة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:



قال سعادة سلطان يعقوب المنصوري مدير الديوان الأميري بمدينة خورفكان، إن إمارة الشارقة باتت واحدة من أكثر الإمارات وفرة في المساحات الخضراء نتيجة لنهج الاستدامة الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة جل الاهتمام.



وأضاف المنصوري في تصريحات لـ "الشارقة 24" لدى حضوره فعاليات أسبوع التشجير التي نظمتها بلدية خورفكان، أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حريص على نشر الرقعة الخضراء وإنشاء حديقة بكل حي من أحياء مدن الإمارة، كمتنفس للأهالي وعنصر من عناصر الحفاظ على الصحة وجماليات المدن والأحياء.



وأوضح مدير الديوان الأميري بخورفكان أن هذا النهج يمتد ليشمل الدولة كافة، انطلاقاً من رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، حيث أرسى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة، ركائز النهضة الزراعية في الدولة منذ عقود.