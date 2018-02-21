بلدية البطائح تشارك في أسبوع التشجير الـ 38

الشارقة 24:



انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة، تشارك بلدية البطائح في أسبوع التشجير الـ 38 الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة على مستوى الدولة تحت شعار "بيئة خضراء مستدامة".



وقال سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح: إن مشاركة بلدية البطائح في أسبوع التشجير الـ 38 الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة على مستوى الدولة، وبإشراف إدارة تنسيق شؤون البلديات بالوزارة، وبمشاركة البلديات من جميع إمارات الدولة، يأتي انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات، واهتمام القيادة الرشيدة بالحفاظ على البيئة وحماية النباتات وترسيخ الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة.



وأضاف الطنيجي مدير بلدية البطائح، "أتوجه بالشكر والتقدير إلى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، حيث تعمل الوزارة لإدارة متكاملة للنظم البيئية والموارد الطبيعية من أجل اقتصاد أخضر لنا وللأجيال القادمة، وأيضاً الاهتمام الدائم بأسبوع التشجير، الذي تنظمه الوزارة سنوياً بإشراف من إدارة شؤون البلديات بالوزارة التي تبذل جهداً كبيراً في التنسيق بين كافة البلديات، وتنفيذ الفعاليات بنجاح كبيـر خلال السنوات الماضية والإعداد المتميز لهذا العام".



وأشار الطنيجي إلى أن زيادة المساحات الخضراء والزراعة وتشجير المحميات تتم بصورة مستمرة طوال العام، ويأتي ذلك تنفيذاً لرؤية، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.



وقال مدير بلدية البطائح أنه تم اعتماد عدد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة للمشاركة في أسبوع التشجير، وسوف نراعي في تنفيذ هذه الفعاليات أن تصل كافة الرسائل التوعوية والإرشادية والمبادرات الخدمية التي تم استهدافها لجميع أفراد المجتمع.



ووزعت إدارة الاتصال المؤسسي اليوم الأربعاء، شتلات الأشجار على المواطنين في منطقة البطائح عبر إقامة خيمة مخصصة لتوزيع النباتات والشتلات والزهور مع مبادرة التوعية الثقافية والإرشادية بأهمية الحفاظ على البيئة وزيادة المساحات الخضراء، كما تم تنفيذ عدداً من الفعاليات مع طلاب المدارس في منطقة البطائح بالاشتراك والتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، في بدء موسم التشجير في محمية المنتثر.