عبد العزيز المسلم: الشارقة للتراث ينظم جولة افتراضية في متحف التراث العربي

الشارقة 24 - ناصر فريحات:



قال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: "التراث الشعبي أو الثقافي هو مجمل الحياة التقليدية، ونشارك بفعاليات شهر الإمارات للابتكار، حيث يسعى المعهد أن يكون حاضراً في مختلف الفعاليات المحلية والعربية والعالمية، وتتميز هذه المشاركة بتنظيم جولة افتراضية في متحف التراث العربي حتى يصبح التراث الثقافي في متناول الجميع ولخدمة رؤية المعهد بالمحافظة على التراث وتوظيف الوسائل التقنية المعاصرة لصالح حماية التراث الإنساني.



وأضاف المسلم، "هنا في شهر الإمارات للابتكار وما تقدمه الشارقة امر مفرح وفيه الكثير من الأمل بمستقبل إبداعي جميل، ويحرص معهد الشارقة للتراث على تعريف الجيل الحالي والأجيال القادمة بأصالة الماضي، وتمكينهم من استكشاف ذلك الزمن، بكل ما فيه من عادات وتقاليد أصيلة تعبر عن الموروث الشعبي للأجداد، والتأكيد على أهمية التراث وأصالته وضرورة صونه وتقديمه للأجيال الجديدة".