الشريف يكرم مدخلي بيانات "تقييم الأداء الوظيفي" بشرطة الشارقة

الشارقة 24:



أشاد العميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة الشارقة، بالعمل المتنامي الذي تخطوه القيادة نحو الأمام، وقال: إن هذا التكريم ليس آخر المطاف، ولكنه مجرد خطوة على طريق التميز، لتشجيع هؤلاء الموظفين على بذل المزيد من الجهد في مجال عملهم.



وأشار إلى أن هذا التكريم نهج حرصت عليه القيادة العامة لشرطة الشارقة، لتحفيز موظفيها المتميزين في أداء المهام الموكلة إليهم.



كما أثنى الشريف، خلال حفل التكريم الذي أقيم بقاعة حميد سيف بمبنى القيادة، على عدد من الموظفين من مختلف الإدارات بشرطة الشارقة، لجهودهم الواضحة أثناء تأدية المهام المنوطة بهم، وقد حضر التكريم المقدم خالد بوزنجال نائب مدير إدارة الموارد البشرية، وشمل التكريم بعض الضباط وضباط الصف، والأفراد من العاملين بالقيادة.



وفي نهاية التكريم قام العميد الشريف، بتوزيع شهادات التقدير على المكرمين لتفانيهم، وإخلاصهم في العمل، وشجعهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء، وتمنى لهم التوفيق والنجاح ومواصلة التميز في العمل.