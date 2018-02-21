المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يرسخ جهوده في شهر الإمارات للابتكار

الشارقة 24:

خصص المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة مركزين إعلاميين في كل من مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك وواجهة المجاز المائية، لتغطية فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الشارقة، وكلف فريقاً متخصصاً على درجة عالية من الكفاءة والمهنية منذ بدء الفعاليات لتغطية ومتابعة الابتكارات والفعاليات وورش العمل عبر مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية ومنافذ التواصل الاجتماعي.

واستقطبت المراكز الصحفية اهتمام الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام كونها ساهمت في تسهيل إنجاز مهامهم في نقل مجريات شهر الإمارات للابتكار المنعقدة في الإمارة والتي تنتهي اليوم الأربعاء.

وقالت حصة الحمادي مدير إدارة الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، مشرفة المراكز الصحفية المخصصة لتغطية فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الشارقة: "بمتابعة وتوجيهات الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام يتولى فريق المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة والموقع الإلكتروني "الشارقة 24" توفير التغطية الإعلامية المتكاملة لفعاليات شهر الإمارات للابتكار في الشارقة".

وأضافت الحمادي، أن شهر الإمارات للابتكار حدث مهم لكل مواطن ومقيم على أرض الدولة ففيه تتجلى معاني الفخر بما تنتهجه دولتنا من فكر الإبداع والابتكار ما ينعكس على توفير مستقبل آمن لنا وللأجيال القادمة.

وقالت الحمادي: إن الفريق يواصل العمل على قدم وساق منذ انطلاق شهر الإمارات للابتكار في الشارقة ويبدأ برنامج العمل يومياً من الساعة التاسعة صباحاً لغاية العاشرة مساءً لمواكبة برنامج الفعاليات بما يعكس صورة الحدث ويوصل رسالته.

وأضافت الحمادي، أن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يعمل على ترسيخ جهوده لمساندة العمل الإعلامي لفعاليات شهر الإمارات للابتكار وفق رسالته الرامية إلى دعم خطى إمارة الشارقة وتعزيز حضورها على الخريطة الإعلامية العالمية.



وأثنت مدير إدارة الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على الدور البارز لمختلف وسائل الإعلام، التي نقلت ابتكارات الشارقة وإبداعاتها إلى العالم مشيدة بالتغطيات الإعلامية المتميزة التي تحفز العمل الإبداعي وتنشر الوعي بأهميته.

يذكر أن شهر الإمارات للابتكار يساهم في دعم استراتيجية الابتكار الوطنية وترسيخ مكانة الدولة بصفتها مركزاً عالمياً للابتكار، وهو يهدف إلى تشجيع القطاعين العام والخاص، وكذلك الأفراد على تبني أفكار وممارسات ابتكارية من أجل المصلحة العامة.