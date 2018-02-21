سالم النقبي: فعاليات "أسبوع التشجير" تعزز الوعي بأهمية زيادة المسطحات الخضراء

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

قال سعادة سالم بن محمد النقبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، إن فعاليات أسبوع التشجير التي تنظمها الدولة سنوياً تأتي ترجمة لنهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، وقيادتنا الرشيدة في نشر الرقعة الخضراء.

وأضاف النقبي في تصريحات لـ "الشارقة 24" خلال حضوره فعاليات بلدية خورفكان لأسبوع التشجير الـ 38 إن مثل هذه الفعاليات تعزز من الوعي بأهمية الشجرة في ظل المناخ الصحراوي الذي تتسم به الدولة، والذي لم يمنع الدولة من تسخير كافة الإمكانات لزيادة الرقعة الخضراء.



واعتبر أن فعاليات أسبوع التشجير تحظى بمشاركة فاعلة من مختلف دوائر إمارة الشارقة، تماشياً مع نهج ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يولي البيئة والأرض جل الاهتمام، ويتبدى ذلك في حرص سموه الدائم على غرس الأشجار بيديه، وزيادة المسطحات الخضراء وإنشاء الحدائق والمتنزهات في مختلف ربوع الإمارة.

وأشاد النقبي بدور بلديات مدن الشارقة ودائرة الأشغال العامة في إنشاء الحدائق العامة وحدائق الأحياء ورفدها بكافة أنواع الأشجار والزهور والخدمات الترفيهية لخدمة الأهالي.