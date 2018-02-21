ورشة حول الابتكار والذكاء الاصطناعي بأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة

الشارقة 24:

ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار، نظمت أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، الأربعاء، ورشة عمل بعنوان "الابتكار والذكاء الاصطناعي" قدمتها النقيب نسيم سالم المشوي مدير فرع الابتكار واستشراف المستقبل في القيادة العامة لشرطة الشارقة، وذلك بحضور العقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، ومديري الإدارات والضباط وصف الضباط وأعضاء الهيئة التعليمية والطلبة.

وذكرت النقيب المشوي، أن وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل تقوم بالعمل على تطوير منظومة متكاملة للابتكار في القطاع الحكومي من خلال الابتكار في مجالات السياسة، والخدمات الحكومية، والعمليات، والاجراءات الحكومية، بما يعزز من تنافسية الدولة في القطاع الحكومي، ويعمل على تحويل الابتكار الحكومي لعمل مؤسس منظم ضمن حكومة دولة الإمارات.

واستعرضت المشوي الاستراتيجية الوطنية للابتكار والمتمثلة بعدد من المبادرات ومنها: دفع القطاع الخاص نحو مزيد من الابتكار، وتطوير الابتكار الحكومي، وإرساء بيئة محفزة للابتكار، وبناء أفراد يمتلكون مهارات عالية في الابتكار.

وأشارت أن عملية الابتكار الحكومي تقوم على تعاون جهود مجموعة من الأفراد أصحاب المهارات والقدرات والمؤهلات المختلفة لتحقيق النجاح.

وعرّفت المشوي الذكاء الاصطناعي بأنه سلوك وخصائص معينة تتسم بها البرامج الحاسوبية تجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، من أهمها القدرة على التعلم والاستنتاج وردة الفعل على أوضاع لم يتم برمجتها.

كما تناولت المشوي فوائد الذكاء الاصطناعي، وكيفية تفعيله في القطاعين الحكومي والخاص، وطرحت أمثلة على استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات التعليم والطب وتقنية النانو والصناعة والزراعة والأمن والمجال العسكري والاستقبال والضيافة.

وفي ختام الورشة تم تنظيم مسابقة لاختيار أفضل مقترح ابتكاري على مستوى أكاديمية العلوم الشرطية، حيث شارك جميع الحضور في تقديم مقترحاتهم وتم تكريم الفائزين بجوائز مالية.