"الشارقة لعلوم الفضاء والفلك" يقدم "المطياف" و"التليسكوب المطور" و"الصاروخ الهوائي"

الشارقة 24:

تتميز مشاركة مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك ضمن فعاليات إمارة الشارقة في شهر الإمارات للابتكار، الذي يُنظم على مستوى دولة الإمارات خلال فبراير الجاري، بأن كل الابتكارات التي يقدمها للجمهور تدخل في نطاق عمله واختصاصه تماماً.

ويعرض المركز في جناحه مجموعة من الابتكارات كالمعدات والأجهزة منها ما هو مبتكر وأخرى ما تم تطويره وإدخال بعض التعديلات الإضافية عليه بهدف تطوير وتحسين أداء وعمل الجهاز.



وفي هذا الإطار يقدم محمد هاني عطوي مشرف تطوير البرامج بالمركز، كاميرا قديمة توقف استعمالها حالياً بعد ظهور الكاميرات الرقمية والمتطورة، وأدخل عطوي على الكاميرا بعض التعديلات والتطويرات التي حولتها إلى "تليسكوب راديوي" يلتقط موجات الشمس الراديوية، وخصوصاً عند ظهور الضوء الكهرومغناطيسي.



كما تم تطوير الطبق اللاقط الذي يستخدم لالتقاط الإشارات التلفزيونية ليعطي إشارات علمية حول الكون وأن الحركة اعتيادية أو أن هناك توقعات بحدوث الانفجارات الكونية.



أما فاطمة الخاطري فقد استطاعت تطوير جهاز أطلقت عليه اسم اسبكترسكوب "المطياف"، وظيفته تحليل الضوء، وقالت الخاطري: "لكننا أدخلنا عليه بعض التعديلات البسيطة فأصبح يعطينا تفاصيل حول خطوط الانبعاث والامتصاص، حيث اتضح لنا أن كل غاز له البصمة الخاصة به".



وأطلق أحمد محمد مصطفى المرشد العلمي بالمركز، الصاروخ الهوائي مستخدماً الضغط العالي لدفع النفاثات لإطلاقه، مؤكداً أنه يراعى في ابتكاره البيئة بالدرجة الأولى حيث يتم إطلاق هذا الصاروخ لقياس الرطوبة وضغط الهواء ثم العودة مجدداً لقاعدته، وذلك في مسافة 150 متراً وجاري تحسين مستوى المسافة لتكون أطول من ذلك.



كما يقدم أحمد تطويراً على نظام العرض الثلاثي الأبعاد باستخدام الزجاج، حيث يمكن تركيب الفيديو على الجهاز مباشرة، ليتم عرضه بشكل اعتيادي وبدون استخدام النظارات او أي أدوات مساعدة.



وحظي جناح المركز بإقبال الجمهور نظراً لشغف الجمهور وخصوصاً طلاب وطالبات المدارس بعلوم الفضاء والفلك.

ويهدف "شهر الإمارات للابتكار في الشارقة" إلى تحويل الابتكار لعمل مؤسسي تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع، وإلى تأسيس منهج عمل لجميع الجهات الحكومية والأكاديمية بالإمارة إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع لتشكيل منظومة عمل موحدة تعتمد على الابتكار كأساس للتطوير.