عبد الله بن عامر يزور "شرطة المنطقة الشرقية" و"أمن منافذ المناطق الخارجية"

الشارقة 24:

قام العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة، يرافقه العميد محمد راشد بيات مدير عام الإدارة العامة للعمليات الشرطية، والعميد علي سيف النداس مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، وعدد من الضباط بزيارة تفقدية لإدارة شرطة المنطقة الشرقية وقسم أمن منافذ المناطق الخارجية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الزيارات التفقدية التي يقوم بها سعادة نائب القائد العام لمختلف إدارات القيادة العامة لشرطة الشارقة للوقوف على سير العمل بها وتوجيه سير الأداء بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار في كافة مدن ومناطق الإمارة.

بدأت الزيارة بشرطة أمن ميناء خورفكان وبقسم شرطة منافذ المناطق الخارجية حيث اطلع من خلالها على الإجراءات المتبعة على سير العمل وأداء الوحدات العاملة إلى جانب الخطوات التي تم اتخاذها في تطوير الخدمات الأمنية ضمن الخطط الموضوعة، ووجه سعادته العاملين بالمضي قدماً في تطوير أوجه العمل وتذليل الصعوبات وإنجاز العمل على وجه السرعة وبصورة متميزة.

وخلال الزيارة إلى إدارة شرطة المنطقة الشرقية تم الوقوف على سير العمل في الأفرع والأقسام بالإدارة وعلى أهم المستجدات، مؤكداً سعادته على أهمية تذليل العقبات التي قد تحول دون تقديم الخدمات وتسهيلها للجمهور والسعي نحو تطويرها، بجهود وتكاتف كافة العاملين، وتحقيق الخدمة المتميزة التي ترقى بالعمل الشُرطي مما يرضي كافة المتعاملين.

والتقى العميد عبد الله بن عامر في ختام زيارته بمديري الإدارات والأقسام والأفرع وتم استعراض مشروع "الشارقة إمارة آمنة"، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي يساهم بالدرجة الأولى في تعزيز نسبة الشعور بالأمان في إمارة الشارقة وصيانة أمنها وأمانها، وذلك من خلال استخدام أحدث أنواع كاميرات المراقبة التي تعتمد على أفضل المواصفات التقنية العالمية.

وأكد بن عامر أهمية المضي بعملية التطوير وفق الخطط المدروسة لتحقيق القفزة النوعية في مستوى الأداء والعمل، كما دعا إلى مضاعفة الجهد والتميز والإخلاص في العمل، وذلك سعياً لتحقيق رضا وثقة أفراد المجتمع.