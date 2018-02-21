مسابقة إسقاط الصحون تشهد تنافساً في بطولة "الداخلية للرماية"

الشارقة 24:

استأنفت بطولة الرماية منافساتها صباح اليوم الأربعاء، لتحديد الفرق المتأهلة للدور النهائي في مسابقة إسقاط الصحون، والتي تشهد تنافساً كبيراً بين جميع الفرق المشاركة في بطولة وزارة الداخلية السنوية للرماية، حيث أقيمت أمس الثلاثاء، منافسات المجموعة الأولى (A،B) وتستكمل اليوم منافسات المجموعة الثانية، والتي تضم (6) مباريات .



أسفرت النتائج عن تأهل فريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي للمركز الأول، وفريق القيادة العامة لشرطة الشارقة للمركز الثاني ضمن المجموعة (A)، وتأهل فريق القيادة العامة لشرطة دبي للمركز الأول، وفريق القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة للمركز الثاني ضمن المجموعة (B)، على أن تقام التصفيات النهائية في اليوم الختامي للبطولة غداً الخميس، حيث تقام المباراة الأولى بين فريقي القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، والمباراة الثانية بين فريقي القيادة العامة لشرطة دبي، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، لتحديد المراكز الثلاثة الأولى، كما تُستكمل غداً مسابقة الرماية التكتيكية على المستوى الفردي للرجال، والسيدات لتحديد المراكز الثلاثة الأولى.