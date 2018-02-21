بلدية خورفكان تدشن حديقة اللؤلؤية الجديدة ضمن فعاليات أسبوع التشجير الـ 38

الشارقة 24 - وليد الشيخ:



أطلقت بلدية مدينة خورفكان، صباح اليوم الأربعاء، أولى فعالياتها في أسبوع التشجير الـ 38، وتمثلت الفعالية في افتتاح حديقة اللؤلؤية الجديدة رسمياً أمام الجمهور.



شهد حفل تدشين الحديقة، سعادة سالم بن محمد النقبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، وسعادة الدكتور راشد خميس عبيد النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، وسعادة سلطان يعقوب المنصوري مدير الديوان الأميري بخورفكان، والمهندسة فوزية راشد القاضي مدير بلدية خورفكان وحشد كبير من مسؤولي الدوائر الحكومية بالمدينة.

بعد قص شريط الافتتاح إيذاناً بفتح أبواب الحديقة أمام الجمهور، قام كبار المسؤولون بجولة ميدانية في أركان الحديقة للتعرف على محتوياتها، كما قاموا بغرس بعض الشتلات والأشجار إحياءً لنهج المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة في الاهتمام بالزراعة ونشر المسطحات الخضراء.

وشاركت نحو 20 جهة من القطاعين الحكومي والخاص في فعاليات أسبوع التشجير التي نظمتها بلدية خورفكان، تحت شعار "نحو بيئة خضراء مستدامة".

تضمنت الفعاليات معرضاً نوعياً لعدد من الشركات الرائدة، للتعريف بأحدث أساليب الري والزراعة وتجهيز الحدائق، فضلاً عن معرض لعدد من المشاتل لعرض جملة من النباتات والأشجار المحلية.

وقالت المهندسة فوزية راشد القاضي مدير بلدية خورفكان، إن البلدية احتفت ضمن فعاليات أسبوع التشجير هذا العام بالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، بتصميم مجسم ضخم للمغفور له بإذن الله، وإقامة معرض صور.

وأشارت القاضي أن حديقة اللؤلؤية تمثل إضافة نوعية لخدمة أهالي المنطقة، وهي إحدى حدائق الأحياء التي أشرفت على تنفيذها دائرة الأشغال العامة بالشارقة، فيما قامت البلدية بأعمال الزراعة بالحديقة.



تصل مساحة حديقة اللؤلؤية إلى 4500 متر مربع، وتضم أكثر من 30 ألف زهرة متنوعة ومغطيات التربة من البساط الأخضر، وعدداً من النوافير المائية والألعاب الترفيهية للأطفال، علاوةً على ملحق يضم دورات مياه وغرفة للحارس، وغيرها من مرافق خدمية.