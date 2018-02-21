"الشارقة للتخطيط العمراني" يستعرض مشاريعه خلال "شهر الابتكار"

الشارقة 24:



نظم مجلس الشارقة للتخطيط العمراني ورشة عمل بعنوان "حلول مبتكرة من أجل بيئة عمرانية مستدامة" في قاعة الشيخ سلطان بن محمد، أمس الثلاثاء، وذلك على هامش شهر الإمارات للابتكار، والتي تركزت على استلهام وحث الطلبة على الإبداع والابتكار.

وقد أشاد طلبة الجامعات المشاركين بمحتوى الورشة القيمة والفائدة المكتسبة من تجارب وخبرات مجلس الشارقة للتخطيط العمراني لمختلف الحلول المتاحة أمام خبراء التخطيط والتي تقوم على مبادئ الاستدامة.

ويهدف الحدث الوطني السنوي شهر الإمارات للابتكار تحت شعار "الابتكار يبدأ بك" من فبراير كل عام، إلى تشجيع ثقافة الابتكار عبر إمارات الدولة السبع، تماشياً مع مبادرة "عام زايد" التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة تقديراً لدور الأب المؤسس، وستبرز أنشطة شهر الابتكار لهذا العام الدور الكبير الذي قام به الوالد الراحل المغفور له بإذنه تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في توجيه المواطنين نحو طريق الابتكار والريادة.

وفي معرض حديثه عن شهر الابتكار، قال المهندس خالد آل علي، الأمين العام لمجلس الشارقة للتخطيط العمراني: "إن شهر الابتكار يعد فرصة فريدة لاكتشاف الطاقات الإبداعية التي تحتضنها الدولة ووضع الحلول والآليات الكفيلة بتحويلها إلى واقع على المديين القصير والطويل، كما أننا في مجلس الشارقة للتخطيط العمراني نفخر بكوننا من رواد صناعة الابتكار الذين تبنوا وقدموا تقنيات مبتكرة كانت الأولى من نوعها على مستوى الإمارات ،تماشياً مع دعوة قيادتنا الرشيدة الرامية إلى ترسيخ ثقافة قائمة على الابتكار في جميع القطاعات".

وحول ورشة العمل التي نظمها المجلس، قال آل علي: "تم تخصيص هذه الورشة لتعزيز مفاهيم الحلول المستدامة التي تشكل مستقبل البيئة العمرانية والحضرية، ونحن نتطلع من خلال هذه الورشة إلى استعراض إنجازات إمارة الشارقة بشكل عام والمجلس بشكل خاص في هذا الصدد، إلى جانب تحفيز وتوجيه قدرات وطاقات الإبداع والابتكار لدى الطلاب المشاركين".

الجدير بالذكر أن مجلس الشارقة للتخطيط العمراني قد عمل على خلق بيئة حضرية مُثلى تعتمد على بنية تحتية سليمة ومستدامة، وتشتمل أحدث الابتكارات الرئيسية التي أحدثت تغييرات نوعية في الشارقة وتم استعراضها خلال شهر الابتكار على مشاريع الرمز البريدي، والتجوال الافتراضي، والساعات الذكية.

فمشروع الرمز البريدي هو مفهوم مبتكر في دولة الإمارات العربية المتحدة وخدمة جديدة مجانية أطلقها المجلس في إمارة الشارقة، حيث تم تصميم الرمز البريدي لخدمة الأفراد والشركات على حد سواء، ويقوم تطبيق الرمز البريدي في الشارقة على مبدأ تسهيل عملية نقل وتوصيل الرسائل والطرود البريدية وتوفير وقت وتكاليف عمليات النقل، ويسهم الرمز البريدي في تيسير عملية الاستدلال المكاني، بالشكل الذي يوفر الوقت والجهد، كما يساعد في الوقت ذاته أيضاً خدمات الطوارئ للوصول إلى المواقع بسرعة وبدقة.

وتهدف مبادرة "الساعات الذكية" إلى رفع الوعي الصحي بين موظفي الدوائر الحكومية، من خلال تعزيز نمط الحياة الصحي للعاملين، والمتمثل في تحديد معايير البيئة الصحية وأهدافها، ومتابعة النشاط البدني للموظف، وتجنب الجلوس لساعات طويلة.

وقد تم تشجيع جميع موظفي حكومة الشارقة على استخدام الساعات الذكية ضمن جهود استدامة رفاهية العيش ومقومات النجاح في الشارقة، ووضع الإمارة في مركز عالمي متميز كمدينة صحية ذكية، والتي من خلالها يتم تتبع النشاط البدني للموظف خلال ساعات العمل وقياس عدد خطوات المشي ومعدل حرق السعرات الحرارية ومعدل ضربات القلب".

أما خدمات التجوال الافتراضي من جوجل، فقد تعاون المجلس مع جوجل من أجل توفير الخدمة في الإمارة مما أتاح مميزات الاستكشاف الكامل للمناطق والشوارع والمعالم في إمارة الشارقة، وبالشكل الذي مكن المستخدمين من استكشاف الشارقة رقمياً من خلال صور بانورامية عالية الدقة بزاوية 360 درجة.

وتتعدى فائدة التجوال ثلاثي الأبعاد من جوجل مجرد توفير الاتجاهات ومواقع الأماكن، حيث تسهل على المستخدمين استعراض المواقع في الأحياء الجديدة قبل الانتقال إليها أو التعرف على مواقع الأماكن قبل التوجه إليها، ناهيك عن فوائد الخدمة الجديدة للبحوث والدراسات الميدانية وتسليط الضوء على المشاريع القائمة والمستقبلية في الإمارة، وبناء المعرفة والوعي بقدرات الإمارة وتعزيز جاذبيتها.