"مرشدات الشارقة" تطرح مشروعين حيويين في "شهر الإمارات للابتكار"

الشارقة 24:

كشفت مفوضية مرشدات الشارقة، خلال مشاركتها في "شهر الإمارات للابتكار" في إمارة الشارقة، الذي تختتم فعالياته، اليوم الأربعاء، في كلٍ من واجهة المجاز المائية، ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، عن مشروعين ابتكاريين حيويين هما "كتاب الأوكارديون"، و"حديقة الألعاب لذوي الإعاقة"، اللذان صممتهما 15 من المرشدات المنتسبات للمفوضية اللواتي تتراوح أعمارهن بين 12-15 عاماً.

ويهدف مشروع "كتاب الأوكارديون"، الذي صمم عبر برنامجFusion 360 وطُبع عبر الطابعة ثلاثية الأبعاد Ultimaker، إلى إبراز أهم معالم إمارة الشارقة، حيث يتضمن المساجد، والقلاع، إضافة إلى أول مستشفى للأحصنة في دولة الإمارات، كما يسلط الضوء على مراكز تحفيظ القرآن، ويحتفي باختيار الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019 من قبل اليونسكو.



وتتجلى قيمة المشروع الثاني "حديقة الألعاب لذوي الإعاقة" في كونه أظهر بصورة واضحة تفاعل المرشدات مع الأطفال ذوي الإعاقة، وسعيهن إلى مساعدتهم لنيل حصتهم من المتعة، حيث يعد المشروع نموذجاً استعراضياً لحديقة ألعاب مصممة خصيصاً لهذه الفئة، وأبرز ما يميزه هو إمكانية تطبيقه على أرض الواقع حيث يمكن إضافة ألعابه، التي صممت على برنامج Fusion 360، إلى الحدائق الحالية.



وخلال جولته في معرض شهر الإمارات للابتكار بالشارقة، في واجهة المجاز المائية، التقى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بالمرشدات المشاركات في تصميم مشروع "حديقة الألعاب لذوي الإعاقة"، واستمع منهن إلى شرح مفصل حول فكرة المشروع، وأكد سموه على القيمة الكبيرة لهذا المشروع، والفوائد التي يقدمها للأطفال ذوي الإعاقة.



وقالت شيخة عبد العزيز الشامسي مدير مفوضية مرشدات الشارقة: "تأتي مشاركتنا في شهر الإمارات للابتكار بإمارة الشارقة، في إطار التزامنا برؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وسعينا من خلالها إلى تعريف الجمهور بمفوضية مرشدات الشارقة، ودورها الفاعل في تنشئة الفتيات، وتطوير مهاراتهن وغرس قيم المسؤولية المجتمعيّة في نفوسهن، وتشجيعهن على تبني الابتكار أسلوباً في حياتهن، بما يعود بالفائدة عليهن وعلى مجتمعهن ووطنهن".



وأبدى زوار فعاليات شهر الابتكار اهتمامهم وإعجابهم الكبيرين بمشروع "حديقة الألعاب لذوي الإعاقة"، مؤكدين على أهمية دمج الأطفال ذوي الإعاقة مع أقرانهم، وتهيئة البيئة المناسبة التي تمكنهم من أن يكونوا أفراداً فاعلين في مجتمعاتهم، كما أثنوا على فكرة مشروع "كتاب الأوكارديون"، ودوره في تسليط الضوء على أبرز المعالم التي تتمتع بها الشارقة.