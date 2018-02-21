ماجد بن سلطان القاسمي: تكاتف الجهود سر نجاح ضواحي 6

الشارقة 24- عبد الحميد أبو نصر:

نظمت دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة صباح اليوم الأربعاء، حفل تكريم الجهات المشاركة والداعمة لمهرجان ضواحي 6، وذلك في مقر مسرح غرفة التجارة والصناعة، بحضور خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، ومدراء وممثلي الجهات الحكومية والمسؤولين والمكرمين في امارة الشارقة.

وقال الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى لـ "الشارقة 24": "أتقدم بالشكر الجزيل لجميع من شاركنا في إنجاح فعاليات ضواحي 6، التي سلطت الضوء على شريحة مجتمعية مهمة جداً في المجتمع".

وأضاف أن مهرجان الضواحي هذا العام تميز بتنوع الفعاليات المقامة، متمنياً النجاح والتقدم لمهرجان الضواحي خلال الأعوام القادمة.