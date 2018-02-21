"الصفوف السحابية" و"الشاشات الإلكترونية الورقية" أبرز الابتكارات في قطاع التعليم الجامعي

الشارقة 24:

الابتكار في التعليم العالي كان عنواناً لورشة العمل التي نظمتها جامعة الشارقة في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار بالشارقة التي تنتهي، اليوم الأربعاء، وحاضرت فيها الدكتورة سمر مرقد أستاذ مشارك بكلية إدارة الأعمال بالجامعة.

وتناولت الدكتورة مرقد الأساليب الحديثة والابتكارية في استخدام نظم المعلومات في قطاع التعليم الجامعي، حيث قدمت شرحاً مفصلاً حول آخر الابتكارات وتسخيرها في طرق التدريس وتقديم المحاضرات.

وأوضحت بأن هناك أجهزة ومعدات يتم استخدامها في تحسين وتطوير طرق التدريس، وهي مستخدمة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، إلا أنها لم تستخدم في المنطقة العربية حتى الآن.



والابتكارات الجديدة التي شرحتها الدكتورة سمر مرقد حصرتها في ثلاث معدات وهي "الأجهزة اللوحية القابلة للطي - tablets Foldable" و "تقنية الصفوف السحابية –Cloud classrooms"، و"أجهزة الشاشات الإلكترونية الورقية – Paper electronic screens".



وأشارت إلى أن هذه التقنيات ستدخل حتماً إلى قطاع التعليم بالدولة في المستقبل القريب، حيث إن هذه الورشة هدفها تحفيز الجامعات والكليات لتطوير العملية التعليمية.



وذكرت مرقد أن من أبرز فوائد هذه التقنيات هو تحسين التواصل بين المدرس والطالب للارتقاء بالمستوى التعليمي في الجامعات، كما أن الطالب سيصبح بلا شك هو محور العملية التعليمية وسيندمج تماماً مع مدرسه ومنهجه وزملائه، بالإضافة إلى أن الطالب سيحصل على المعلومات ليس من المعلم فحسب بل من العديد من المصادر، فضلاً عن سرعة التواصل بين أطراف العملية التعليمية.

ويهدف "شهر الإمارات للابتكار في الشارقة" إلى تحويل الابتكار لعمل مؤسسي تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع، وإلى تأسيس منهج عمل لجميع الجهات الحكومية والأكاديمية بالإمارة إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع لتشكيل منظومة عمل موحدة تعتمد على الابتكار كأساس للتطوير.