بدور القاسمي تصدر قراراً بترقية محمد المشرخ إلى منصب المدير التنفيذي لـ "استثمر في الشارقة"

الشارقة 24:

أصدرت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، قراراً إدارياً بترقية محمد جمعة المشرخ، إلى منصب المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، التابع للهيئة.

وتأتي ترقية المشرخ تقديراً للجهود الحثيثة التي بذلها في مناصبه السابقة ضمن فريق عمل الهيئة و"استثمر في الشارقة"، حيث عمل بشكل متواصل على وضع استراتيجيات وخطط تنفيذية تسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية في الشارقة، وتطوير الشراكات الاقتصادية، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

ويحمل محمد جمعة المشرخ درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال الدولية من جامعة ولونغونغ الأسترالية بدبي، ودرجة البكالوريوس في مجال العلاقات الدولية من الجامعة الأميركية بالشارقة، وتخرج مؤخراً من برنامج القياديين التنفيذيين من كلية لندن للأعمال بالمملكة المتحدة.



وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي: "تنظر إمارة الشارقة إلى أبنائها وبناتها من المواطنين والمواطنات باعتبارهم الركيزة الأساسية للتنمية، ومن هذا المنطلق، توفر لهم كل المقومات الكفيلة بتمكينهم من بناء قدراتهم المهنية والقيادية، وتعزيز دورهم كجزء رئيس من مسيرة الازدهار والتقدم في دولة الإمارات".



وأضافت: "استطاعت (شروق) على مدار الأعوام الماضية تحقيق إنجازات نوعية، كان أحد معالمها الاستثمار بقوة في كوادرها البشرية المحلية، وتحفيزهم على الابتكار والإبداع، بهدف تأهيل قيادات إماراتية قادرة على مواصلة العطاء بما ينسجم مع الأهداف التنموية للدولة والإمارة".



وكان محمد جمعة المشرخ انضم إلى "شروق" في العام 2012، حيث شغل منصب رئيس ترويج الاستثمار، ثم تولى منصب نائب مدير مكتب الشارقة لترويج الاستثمار الأجنبي المباشر، وواصل نجاحه ليشغل منصبه الحالي.



وقبل انضمامه إلى "شروق" عمل المشرخ لسبع سنوات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، متولياً عدة مهام في إدارة العلاقات الدولية، ونظم عدداً من المؤتمرات والمعارض العالمية والدولية خلال فترة عمله في الغرفة.