خميس السويدي: شكراً لكل من ساهم في نجاح مهرجان ضواحي 6

الشارقة 24- عبد الحميد أبو نصر:

أعرب سعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، عن شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة في نجاح فعاليات مهرجان ضواحي 6، مثمناً تظافر مختلف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في دعم المهرجان.

كما خص السويدي الشكر لبلدية مدينة الشارقة الشريك الأول للدائرة منذ انطلاق مهرجان ضواحي في نسخته الأولى، وتوجه رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشكر أيضاً إلى اللجنة المنظمة للحفل الختامي، وإلى غرفة التجارة والصناعة التي وفرت الأرضية المناسبة وقاعة الحفل.



وفي ختام حديثه لـ "الشارقة 24"، أشار السويدي: "أن مهرجان الضواحي يأتي ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز الترابط الاجتماعي والتماسك الأسري بين أفراد المجتمع".