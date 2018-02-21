4 مشاركات لـ "اجتماعية الشارقة" ضمن شهر الابتكار

الشارقة 24:

شاركت دائرة الخدمات الاجتماعية بأربع خدمات ابتكارية رئيسة، ضمن شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، الذي ينتهي اليوم الأربعاء، في واجهة المجاز المائية، ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك.

ومن إحدى الخدمات المبتكرة التي تقدمها الدائرة هي خدمة "الرؤية الإلكترونية لخدمة أطفال المسجونين"، وهو مشروع إلكتروني يتيح الفرصة لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بالتواصل مع أبنائهم وأهلهم من خلال "محادثة الفيديو".



وتوجد منصتان للتواصل، توجد إحداها في المؤسسات العقابية والإصلاحية والأخرى في دائرة الخدمات الاجتماعية، وما يميز هذا المشروع هو أنه يتيح الفرصة للأبناء للتواصل مع ذويهم بشكل أكبر.



أما الخدمة الثانية التي تشارك بها دائرة الخدمات الاجتماعية هي "استخدام الآيباد في الدراسة الإلكترونية"، التي تسهل عملية متابعة المنتسبين للبرامج الدراسية الخاصة بالدائرة، بالإضافة إلى أن هذه التقنية تسهل الحصول على الأوراق الرسمية لاستكمال إجراءات التسجيل في البرامج الدراسية.



وتشارك دائرة الخدمات الاجتماعية أيضاً ببرنامج إلكتروني لتعليم أولياء الأمور كيفية تعليم أطفالهم قول كلمة "لا"، وتم تطوير هذا البرنامج الإلكتروني بعد تنظيم عدد من الزيارات للمدارس، ومن خلال هذه الزيارات، أظهرت الاستطلاعات أنه هناك بعض من أولياء الأمور لا يقومون بتعليم أبنائهم قول كلمة "لا"، ولذلك تبنت الدائرة برنامج دراسي كامل لتثقيف أولياء الأمور بكيفية تعليم أبنائهم قول هذه الكلمة، وهذا البرنامج الدراسي عبارة عن رابط إلكتروني يرسل لأي شخص يرغب بالتسجيل في البرنامج.



ويحتوي البرنامج الدراسي على فيديوهات، ومحاضرات، واختبارات، وعند الانتهاء من البرنامج، يحصل الشخص على شهادة اجتياز لهذا البرنامج الإلكتروني الذكي.

والمشاركة الرابعة التي تشارك بها الدائرة هي "روبوت العلاج الطبيعي"، الذي يستخدم في مركز العلاج الطبيعي في دار المسنين التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية، حيث تبنت الدائرة أحدث الوسائل التكنولوجية لتسهيل عملية تقبل العلاج الطبيعي لمتلقيها.