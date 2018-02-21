ورشة "طفلي مبتكر ولكن ..." تستقطب العائلات ضمن شهر الإمارات للابتكار في الشارقة

الشارقة 24:

شددت الدكتورة هنادي السويدي، الخبيرة في المواهب والابتكار، على أهمية دور الأسرة في الكشف عن الطفل الموهوب وضرورة تعزيز التفكير الابتكاري لدى الأطفال منذ سن مبكرة مؤكدةً على أن الإبداع ثقافة يمكن غرسها في النفوس.

جاء ذلك خلال ورشة عمل قدمتها الدكتورة هنادي السويدي، تحت عنوان "طفلي مبتكر ولكن..." في واجهة المجاز المائية ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار التي تختتم اليوم الأربعاء.



وأكدت السويدي، أهمية توفير المناخ المناسب في المنزل والمدرسة معاً للتعرف على مبدعي المستقبل ودعمهم، مشيرة إلى أن بذور الشخصية الابتكارية تغرس خلال السنوات الخمس الأولى من عمر الطفل.

وقالت السويدي: "يبدأ بناء الأفكار الابتكارية خلال السنوات الخمس الأولى من حياة الفرد ليصل إلى 90% في سن الخامسة، ثم ينخفض مع العمر حسب البيئة المحيطة.



وأضافت، أن الأسرة الناجحة في رعاية الموهوب تهتم بمشكلات الطفل وتشجعه على المبادرة وإبداء الرأي وتشاركه النجاح والفشل وتوفر له جواً من الصراحة والمساواة وتساعده على اتخاذ القرار، منوهة إلى المقارنة بين الأسر المختلفة وأثرها على إبداعات الأطفال وتنمية مواهبهم من حيث نمط الأسرة ودورها وأجوائها وتأثيرها على تنمية الموهبة والإبداع.



واستعرضت الدكتورة السويدي أبرز الخصائص العقلية للموهوبين التي ترتبط بخصائص سلوكية معرفية تميزهم عن أقرانهم، مشيرة إلى الاستقلالية وقوة التركيز والذاكرة واستيعاب المفاهيم المعقدة والمجردة والولع بالمطالعة وارتفاع معدل النمو العقلي بالإضافة إلى خصائص مرتبطة بحب للاستطلاع والفضول العقلي والقدرة على التخطيط والتنظيم.



وأشارت الدكتورة السويدي إلى الخصائص الجسمانية للموهوبين المرتبطة بالصحة والتغذية الجيدة والخصائص الاجتماعية بما فيها الدافعية لتحقيق الذات والقدرة على القيادة وحل المشكلات الاجتماعية والبيئية والاهتمام بالقيم المثالية والثقة بالنفس، وتبني علاقات جيدة مع الأطفال الأكبر سناً واحترام وتقدير أفكار وآراء الرفاق والمعلمين واحترام حقوق الآخرين.



واستعرضت خبيرة المواهب والابتكار الخصائص الوجدانية للموهوبين الذين يتمتعون باستقرار عاطفي واستقلالية ذاتية وبمستوى من التكيف والصحة النفسية والحماس في أداء المهمات وقدرتهم في التوافق بسرعة مع التغيرات المختلفة والتحلي بدرجة من الاتزان الانفعالي مبينة إلى أن الموهوبات من الإناث يتمتعن بمستوى أعلى في مفهوم الذات حتى مرحلة النضج الأخلاقي المبكر على عكس الذكور.



وذكرت الدكتورة السويدي جملة من الخصائص الإبداعية للموهوبين الذين وصفتهم بالواقعيين المفعمين بالطاقة مؤكدة على تفوق الموهوب على أقرانه في الطلاقة والمرونة والأصالة وغزارة التفكير والحساسية تجاه المشكلات والتفكير المنطقي والناقد والرمزي والقدرة على الإنتاج والجرأة لإحداث التغيير.



وذكرت السويدي العوامل التي تدخل في بناء الشخصية الابتكارية، مشددة على أن العوامل الوراثية، والبيئة المحيطة يلعبان دوراً متماثلاً في تشكيل مستقبل الطفل.



وسردت خبيرة المواهب والابتكار مجموعة من الصفات التي تساهم في صنع الشخصية الابتكارية، مثل الذكاء والحدس والاندفاع والمثابرة والانضباط والمهارات التحليلية.



وصنفت الدكتورة السويدي الموهوبين وفقاً لنموذج "بيتس ونيهارت"، إلى الناجحين والمتحدين والمجهولين والانسحابيين والمستقلين مشيرة إلى أن كل منهم يتسم بخصائص تميزهم عن غيرهم.



واستشهدت بعدد من الدراسات لتشير إلى أن العديد من دول العالم عمدت إلى تطوير برامج تعليمية بناء على أهمية الموهبة، التي تعرف على أنها القدرة الأكاديمية على الإبداع والاندفاع معاً.

واستعرضت الدكتورة السويدي أنواع المشكلات التي تواجه الموهوبين التي تنقسم إلى ذاتية انفعالية وأسرية ومدرسية واجتماعية.

ويساهم شهر الإمارات للابتكار في دعم استراتيجية الابتكار الوطنية وترسيخ مكانة الدولة بصفتها مركزاً عالمياً للابتكار، وهو يهدف إلى تشجيع القطاعين العام والخاص، وكذلك الأفراد على تبني أفكار وممارسات ابتكارية من أجل المصلحة العامة.