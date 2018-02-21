"كهرباء الشارقة" تنظم ورشة عمل لتطوير مهارات موظفي مركز الاتصال

الشارقة 24:

نظمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة دورة تدريبية وورشة عمل لتطوير مهارات موظفي إدارة مركز الاتصال بمشاركة 21 موظفاً من المركز، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها الهيئة لتطوير المركز لتحقيق أفضل طرق التواصل واستقبال المكالمات الواردة من قبل المشتركين والإجابة على جميع استفساراتهم وتزويدهم بمعلومات كافية عن خدمات الهيئة المختلفة.

وأوضح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة تحرص على توفير كافة الإمكانات اللازمة لتدريب وتأهيل الموظفين لتنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم للارتقاء بأساليب العمل وإتباع أفضل النظم العالمية خاصة موظفي إدارة مركز الاتصال الذين يعملون على مدار 24 ساعة للتواصل مع الجماهير والرد على كافة استفساراتهم في شتى المجالات التي تتعلق بقطاعات عمل الهيئة المختلفة.

وأشار إلى أنه يتم تطوير خطط وبرامج التدريب بالهيئة لتوفير الكفاءات والكوادر المميزة للعمل بالهيئة، حيث تعد الكوادر البشرية المدربة ذات الكفاءة هي الأساس في تحقيق التفوق والتميز لأي مؤسسة والركيزة الأساسية في تطوير الهيئات والمؤسسات وأحد دعائم التنمية الاقتصادية.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة تحرص على تقديم أفضل الخدمات لعملائها والعمل على راحتهم وتوفير المعلومات اللازمة عن جميع الخدمات التي تقدمها في أسرع وقت وبأفضل طريقة ممكنة.

وفي ختام الدورة التدريبية وورشة العمل سلم سعيد القصير مدير إدارة الموارد البشرية شهادات التقدير للمتدربين وحثهم على بذل مزيد من الجهد والتعامل مع الجماهير والمتصلين بأفضل أسلوب وتلبية احتياجاتهم.

وأوضح شريف عبد الله الأحمد مدير إدارة مركز الاتصال، أن الهيئة بدأت تنفيذ خطة شاملة لتطوير مركز الاتصال وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة وفق أفضل الممارسات العالمية بعد دراسة متأنية وتنظيم زيارات لعدد من مراكز الاتصال لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات للمتعاملين عبر مراكز الاتصال بالإضافة إلى عدد من الأفكار المبتكرة التي سيتم تنفيذها حتى يكون مركز الاتصال بعد تنفيذ خطة التطوير نموذجاً فريداً ومتميزاً في خدمة المشتركين في أسرع وقت وبأفضل جودة ممكنة.

وأشار إلى أن المركز يضم نخبة من الموظفين المؤهلين الذين يعملون بنظام الورديات، والذين يتم اختيارهم بعد اجتيازهم لمجموعة من الاختبارات التي تؤهلهم للعمل في هذا الموقع المهم، ويعمل المركز على مدار 24 ساعة يومياً ويستقبل حوالي 170 مكالمة يومياً للاستفسار عن الخدمات المختلفة في الهيئة، بالإضافة إلى مئات المكالمات أثناء فترات الأعطال العرضية وحالات الطوارئ، مشيراً إلى أن الهيئة تتابع باستمرار نظام العمل بالمركز ويتم تسجيل جميع المكالمات الواردة إليه لضمان جودة أداء الموظفين ومستوى تقديم الخدمات للمشتركين.

وأشار إلى أن أية استفسارات ترد إلى مركز الاتصال يتم التعامل معها بكل جدية وحزم حيث يتم مراجعة التسجيلات الصوتية للمكالمات للتأكد من حسن تقديم الخدمات مشيراً إلى أن مركز الاتصال يتلقى المكالمات حالياً من المشتركين لتحديث بياناتهم حتى يتسنى تقديم أفضل الخدمات لهم.

وتضمنت محاور ورشة العمل التي قدمها المدرب الدكتور وليد السيد من شركة تاندوم للاستشارات والتدريب عدداً من الموضوعات المهمة عن أهداف مركز الاتصال وكيفية التعامل مع مختلف فئات المجتمع والنوعيات والثقافات المختلفة للجماهير وتأهيل وتدريب الموظفين وفق خطة تدريبية عالمية للرد على الجماهير وتلبية متطلباتهم.